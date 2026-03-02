Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Getty Images Bosco delle Querce di Seveso premiato Marchio del patrimonio europeo 2025

Il Bosco delle Querce di Seveso viene riconosciuto ufficialmente Marchio del Patrimonio Europeo del 2025; il riconoscimento importante riservato al territorio tra Seveso e Meda in provincia di Monza e Brianza è davvero prestigioso e viene attribuito a luoghi ritenuti significativi per il percorso storico e civile europeo, e il Bosco delle Querce entra così in una rete internazionale di spazi della memoria.

La decisione è arrivata al termine della selezione annuale che individua un solo luogo per ogni Stato membro. Per l’Italia erano in corsa due candidature: il Teatro Olimpico di Vicenza e il Parco Naturale Regionale Bosco delle Querce. Alla fine il panel internazionale di esperti ha scelto l’area verde brianzola, indicata dal ministero della Cultura.

Il Bosco delle Querce di Seveso Marchio del Patrimonio Europeo

Oggi il parco in provincia di Monza è uno spazio frequentato da famiglie, scuole e visitatori. Ma quasi cinquant’anni fa qui c’era tutt’altro scenario. Nel 1976 l’incidente industriale dell’Icmesa provocò una fuoriuscita di diossina che contaminò vaste zone tra Seveso, Meda e i comuni vicini. Evacuazioni, animali abbattuti, bonifiche urgenti: per anni il nome di Seveso fu associato a una delle più gravi emergenze ambientali del dopoguerra europeo.

Il Bosco delle Querce ha origini dalla ferita, partendo in primis da una messa in sicurezza dei terreni e poi da un lungo lavoro di recupero ambientale; il processo ha richiesto anni e lentezza per poter trasformare l’area contaminata in un paesaggio pubblico simbolo della biodiversità regionale.

È proprio questa trasformazione ad aver pesato nella scelta europea. Nelle motivazioni si parla di responsabilità collettiva e capacità di reagire a una crisi ambientale, con il contributo della scienza, delle istituzioni e della comunità locale. Non solo memoria di una tragedia, ma esempio concreto di ricostruzione.

Il disastro di Seveso ha lasciato un’impronta importante tanto che ci sono stati adeguamenti nelle legge europee; basti pensare che proprio da quell’evento è nata la Direttiva Severo che resta un punto di riferimento in UE per prevenire incidenti industriali e gestire al meglio i rischi degli impianti chimici.

L’area è visitabile e si attraversa seguendo il “percorso della memoria”, un itinerario segnato da undici pannelli che raccontano la bonifica e la trasformazione del territorio. Non solo ricordo, però. Accanto al tracciato storico c’è anche uno spazio pensato per la didattica: visite guidate, attività per le scuole, laboratori e approfondimenti che arrivano fino ai temi ambientali e alla biodiversità. Un modo per tenere insieme memoria e presente, senza retorica.

Nel bosco, infatti, la natura è tornata a occupare spazio. Si incontrano conigli selvatici, diverse specie di uccelli e tre tipi di anfibi, segni concreti di un ecosistema che negli anni ha ripreso vita.

L’importanza del riconoscimento

Il riconoscimento come Marchio del Patrimonio Europeo ha uno scopo ben preciso: valorizzare i luoghi legati ai valori quali memoria storica, cooperazione e responsabilità condivisa. Il titolo ottenuto dal Bosco delle Querce permette al luogo di entrare all’interno di una rete di siti che si impegnano in attività educative e progetti che parlano specialmente ai giovani.

Finora i siti italiani premiati sono il Museo Casa De Gasperi, Forte Cadine, l’area archeologica di Ostia Antica, il Comune di Ventotene e il Parco nazionale della Pace di Sant’Anna di Stazzema. Ora si aggiunge anche Seveso, con una storia più recente ma profondamente legata alla coscienza ambientale europea.

Il 22 aprile 2026 avverrà a Bruxelles la consegna del premio che porterà la Brianza al riconoscimento per l’impegno nella riqualificazione di un territorio segnato da un disastro e oggi simbolo di rinascita.