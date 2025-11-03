Quando il pop incontra la Dolce Vita: Taylor Swift porta i riflettori su Portofino e accende un nuovo modo di vivere l’Italia, tra glamour e autenticità mediterranea

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

iStock/Getty Images Taylor Swift racconta Portofino in una canzone

I swifties, così si chiamano i fan della cantante, impazziscono per lei e la voce da record non smette di stupire. Il nuovo attesissimo album di Taylor Swift, però, oltre a influenzare la musica tocca il settore dei viaggi e guarda all’Italia come una delle mete da sogno da scoprire. La popstar questa volta non si limita a scalare le classifiche. Ha scatenato un autentico fenomeno turistico e tutto questo per una canzone, un verso e un luogo da sogno: Portofino.

Con l’uscita del suo nuovo album The Life of a Showgirl, la cantautrice americana ha trasformato il borgo ligure in una delle mete più desiderate dell’estate. Bastano pochi secondi della traccia Elizabeth Taylor, in cui Taylor sussurra “That view of Portofino was on my mind”, per far impazzire fan e viaggiatori. In poche ore, il nome del borgo è diventato virale sui social, su Google e nei motori di ricerca delle piattaforme di viaggio. E se fino a ieri Portofino era sinonimo di eleganza e relax da jet set, oggi è anche una nuova tappa per i fan della musica che sognano la loro personale avventura italiana tra case pastello, acque turchesi e aperitivi vista mare.

Il turismo musicale a Portofino

Non è la prima volta che un artista ispira il turismo musicale. Pensiamo all’Islanda di Björk o alla Liverpool dei Beatles, ma l’effetto Swift ha un’intensità tutta nuova. Secondo i dati delle principali piattaforme di viaggio, le ricerche per Portofino sono esplose di oltre il 1.300% nei giorni successivi al lancio dell’album. Gli Stati Uniti guidano la carica, ma l’onda lunga è arrivata fino all’Asia e all’Australia. Quando Taylor nomina un posto, i fan lo mettono subito nella bucket list, e infatti Portofino è diventata la nuova hit destination per chi cerca un’estate tutta italiana, fatta di musica, stile e scenari cinematografici.

Non sorprende: il borgo ligure sembra disegnato per una copertina di un album pop. Le casette color sorbetto che si riflettono nell’acqua, le barche ormeggiate nel porticciolo, i tavolini pieni di spritz e di luci calde al tramonto. Ogni scorcio sembra gridare al bisogno di essere fotografato. L’interesse dei fan non è solo virtuale: gli hotel della zona e le boutique più intime stanno registrando un’impennata di prenotazioni.

iStock

Il borgo turistico che incanta i fan di Taylor Swift

Il viaggio verso Portofino è già parte dello spettacolo. Dalle Cinque Terre basta un treno fino a Santa Margherita Ligure e poi una breve corsa in traghetto o taxi boat: 15 minuti di pura poesia marina. L’arrivo via mare regala la vista più iconica del borgo, quella stessa “view” che ha ispirato Taylor.

A pochi minuti dal centro, la spiaggia di Paraggi è un piccolo paradiso d’acqua turchese. Non servono filtri: qui il mare è così limpido che sembra un effetto speciale. È perfetto per chi vuole staccare la spina o girare un mini-videoclip da postare su TikTok al ritmo di Elizabeth Taylor. Per i più avventurosi, Portofino offre sentieri mozzafiato all’interno del Parco Naturale Regionale. Uno dei più suggestivi collega il borgo all’Abbazia di San Fruttuoso, un luogo mistico incastonato tra gli scogli.