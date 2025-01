Boboli: apre al pubblico il Giardino Segreto delle Camelie

Fonte: Ufficio Stampa Gallerie degli Uffizi Boboli, apre il Giardino Segreto delle Camelie

Dal 17 gennaio al 13 aprile, i visitatori del Giardino di Boboli di Firenze avranno l’opportunità di ammirare il Giardino delle Camelie, un’area normalmente chiusa al pubblico ma ricca di fascino storico e botanico. Il magnifico spazio, riservato in epoca medicea alla famiglia granducale, è stato restaurato di recente e sarà accessibile con visite guidate nelle giornate di venerdì, sabato e domenica.

Un’occasione irripetibile per immergersi in un angolo segreto del parco, dove storia, natura e bellezza si intrecciano.

Il Giardino delle Camelie: un passato granducale

Collocato tra l’ala sud di Palazzo Pitti e il bastione della Meridiana, il Giardino Segreto delle Camelie era in origine un passaggio privato che collegava gli appartamenti del principe Mattias de’ Medici, fratello minore del granduca Ferdinando II, con il parco di Boboli. Dapprima ideato come un’area esclusiva per i membri della famiglia, alla fine del Settecento fu trasformato in un giardino dedicato alla coltivazione delle camelie, in linea con la moda botanica dell’epoca.

La specie predominante è la Camellia japonica, con 49 esemplari appartenenti a 37 varietà differenti. Tra queste spicca la “Candidissima”, introdotta nel 1830, celebre per la sua bellezza e le dimensioni imponenti. I partecipanti potranno, così, apprezzare questa e altre camelie che rendono il giardino un vero e proprio gioiello botanico.

Un restauro che guarda al futuro

Negli ultimi decenni, il Giardino delle Camelie versava in condizioni precarie. Nel 2021, grazie a un finanziamento congiunto delle Gallerie degli Uffizi e del progetto regionale “Il Rinascimento in Toscana: ville e giardini medicei”, è stato avviato un complesso intervento di restauro.

Con un investimento complessivo di circa 875 mila euro, il giardino è stato sottoposto a lavori architettonici, strutturali, botanici e impiantistici, e riportato al suo antico splendore.

Le visite al Giardino delle Camelie vengono organizzate per gruppi di massimo 25 persone e saranno accompagnate dal personale di vigilanza del Giardino di Boboli. Ecco gli orari suddivisi per stagione:

Gennaio e Febbraio : 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30

: 9:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30 Marzo e Aprile: 10:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Boboli: un capolavoro di arte e paesaggio

Il Giardino di Boboli, parte integrante del complesso di Palazzo Pitti, rappresenta uno dei più celebri esempi di giardino all’italiana.

Realizzato a partire dal XVI secolo per volontà della famiglia Medici, è un autentico museo a cielo aperto che si estende per circa 45.000 metri quadrati.

Gli eleganti viali, le sculture classiche, le fontane monumentali e gli angoli nascosti, ne fanno non soltanto un luogo di straordinaria bellezza naturalistica, ma anche un importante simbolo del potere e della cultura della dinastia medicea. Ogni scorcio racconta una storia, ogni dettaglio riflette il genio artistico e architettonico del Rinascimento, e lo rendono una tappa imprescindibile per chiunque trascorra una vacanza nel capoluogo toscano.

Un viaggio tra arte, natura e storia

La riapertura del Giardino delle Camelie rappresenta il momento ideale per scoprire una parte poco conosciuta di Boboli, laddove natura e storia si fondono in un contesto esclusivo e suggestivo. Per tutti gli appassionati di botanica, arte e cultura, le visite guidate saranno capaci di regalare emozioni e una nuova prospettiva sul magnifico parco mediceo.

Non vi resta che prenotare la vostra visita e lasciarvi affascinare dal paradiso segreto.