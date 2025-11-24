Black Friday Norauto 2025: guida alle offerte su gomme e accessori per chi viaggia

Dalle gomme invernali ai box da tetto: guida completa alle migliori offerte del Black Friday 2025 di Norauto per equipaggiare l'auto e partire in sicurezza risparmiando fino al 70%

iStock Gomme per viaggiare, le migliori offerte

Il Black Friday Norauto 2025 si prepara a trasformare il modo in cui i viaggiatori italiani equipaggiano le proprie auto, con 10 giorni di offerte straordinarie dal 24 novembre al 3 dicembre che promettono risparmi significativi su pneumatici e accessori essenziali.

Quest’anno, Norauto ha strutturato una strategia di sconti mirata proprio a chi utilizza l’auto per viaggiare frequentemente, con promozioni che spaziano dalle gomme premium ai sistemi di trasporto bagagli, passando per la tecnologia di bordo e i servizi di manutenzione.

La combinazione di offerte online, servizi e la possibilità di ritiro presso i centri fisici rende questa Black Week l’occasione perfetta per preparare il veicolo alla stagione invernale risparmiando centinaia di euro.

Black Week Norauto 2025: date, durata e strategia per massimizzare le offerte

La Black Week 2025 di Norauto si articola in due fasi strategiche: il Black Friday dal 24 al 30 novembre e il Cyber Monday dal 1° al 3 dicembre, per un totale di 10 giorni consecutivi di promozioni che coprono oltre 100 categorie di prodotti automotive con sconti che possono raggiungere il 70% su articoli selezionati.

Durante tutto il periodo sarà attiva la spedizione gratuita senza soglia minima d’acquisto.

La piattaforma online permetterà di verificare in tempo reale la disponibilità dei prodotti sia per l’acquisto diretto che per il ritiro presso uno dei numerosi centri presenti sul territorio nazionale. Ti ricordiamo però che le promozioni della Black Week sono disponibili solo online sull’ecommerce ufficiale e non potrai quindi accedere agli sconti in negozio.

Pneumatici in offerta: la sicurezza del viaggio a prezzi imbattibili

Le gomme sono il cuore delle offerte Norauto con sconti del 5% su tutte le tipologie (a esclusione dei brand entry level), garantendo così che i viaggiatori possano accedere a pneumatici di qualità superiore a prezzi vantaggiosi su marchi come Michelin, Continental, Goodyear e Bridgestone.

Modelli particolarmente apprezzati dai viaggiatori come il Michelin CrossClimate 2 per la versatilità in ogni condizione, il Goodyear EfficientGrip Performance 2 per i lunghi tragitti estivi e il Continental WinterContact per la massima sicurezza sulla neve saranno disponibili nelle misure più richieste (205/55 R16, 185/65 R15, 225/45 R17) che coprono la maggior parte delle auto in circolazione.

Il periodo del Black Friday coincide perfettamente con l’entrata in vigore dell’obbligo di pneumatici invernali dal 15 novembre, rendendo l’acquisto non solo conveniente ma anche tempestivo per mettersi in regola e viaggiare in sicurezza durante le vacanze natalizie, con un risparmio che su un treno completo di gomme può facilmente superare i 100 euro rispetto ai prezzi standard di dicembre.

Accessori viaggio e trasporto: dall’equipaggiamento invernale alla tecnologia di bordo

L’equipaggiamento per i viaggi invernali vede le catene da neve protagoniste con uno sconto del 10% su tutti i modelli omologati, incluse le innovative catene composite che offrono maggior comfort di guida e facilità di montaggio, elementi essenziali per chi programma vacanze in montagna o attraversamenti alpini.

I sistemi di trasporto come box da tetto (sconto 15%), portabici (10-15% a seconda del tipo), barre portatutto (20%) e i nuovissimi cofani da gancio traino (10%) permettono ai viaggiatori di organizzare al meglio bagagli e attrezzature sportive, con marchi premium che raramente offrono sconti così significativi durante l’anno.

La tecnologia di bordo non è da meno con autoradio Android Auto e Apple CarPlay scontate del 10%, batterie Varta al 5% di sconto per garantire partenze sicure anche nei mesi più freddi, mentre i servizi officina beneficiano di un 10% di riduzione su tagliandi, cambio olio e manutenzione generale, permettendo di preparare l’auto per lunghi viaggi con un check-up completo a prezzi contenuti.

Come sfruttare al meglio le promozioni: consigli pratici e servizi esclusivi

La spedizione gratuita attiva per tutto il periodo Black Week è un vantaggio considerevole soprattutto per articoli voluminosi come box da tetto o set completi di pneumatici, eliminando costi aggiuntivi.

Per massimizzare il risparmio, conviene pianificare gli acquisti dividendoli strategicamente: i prodotti più richiesti come pneumatici invernali nelle misure comuni e catene da neve vanno acquistati nei primi giorni quando la disponibilità è massima.

Il sistema click and collect di Norauto permette di ordinare online beneficiando degli sconti web e ritirare presso il centro più vicino, combinando così la convenienza dell’e-commerce con l’immediatezza del negozio fisico e la possibilità di ricevere consulenza specializzata per verificare la compatibilità dei prodotti con il proprio veicolo.

Il Black Friday Norauto 2025 è quindi un’opportunità unica per i viaggiatori di equipaggiare il proprio veicolo con prodotti di qualità a prezzi eccezionali.

Con una pianificazione attenta e sfruttando i servizi gratuiti come la spedizione, è possibile realizzare un risparmio complessivo di diverse centinaia di euro su acquisti che comunque sarebbero necessari per affrontare l’inverno in sicurezza.