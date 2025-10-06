Le biblioteche più belle del mondo, luoghi da sogno per gli amanti dei libri

Tra architetture surreali, collezioni d’arte e soffitti altissimi, queste biblioteche sono veri capolavori dove i libri condividono la scena con la bellezza

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 6 Ottobre 2025 10:12

iStock
Gli interni della biblioteca del Trinity College

“Mi sono sempre immaginato il paradiso come una specie di biblioteca”, scriveva Jorge Luis Borges, autore de La biblioteca di Babele. La sua immaginazione prende vita non appena si mette piede in una delle biblioteche più belle del mondo: è come attraversare una porta magica e ritrovarsi immersi in un universo di storie, ordinate su scaffali di legno intarsiati di decorazioni barocche.

Gli amanti dei libri, ma non solo, sono sempre alla ricerca delle biblioteche più affascinanti da inserire nei propri itinerari di viaggio. Se anche voi fate parte di questa categoria, vi basterà dare un’occhiata alla classifica stilata dai 1000 Libraries Awards: dopo aver raccolto le opinioni di lettori da tutto il mondo, la giuria ha premiato un autentico capolavoro europeo.

Che siate amanti della letteratura o estimatori dell’architettura, non potrete fare a meno di aggiungere almeno una delle biblioteche più belle del mondo alla vostra lista dei desideri.

