Le più belle serie tv per sognare i viaggi su Netflix

A volte la fantasia è tutto ciò che abbiamo per viaggiare e andare all’esplorazione di luoghi meravigliosi – e purtroppo, a causa della pandemia, lo abbiamo tristemente scoperto. Che sia per pigrizia, per difficoltà economiche o semplicemente perché la voglia di ammirare qualche nuovo scorcio del mondo non possiamo proprio soddisfarla mai, all’impossibilità di andare in vacanza possiamo sopperire con le serie tv. Ci sono molti show che parlano di splendidi viaggi e ci conducono da un capo all’altro del globo, per non annoiarci mai. Ecco quelli più belli offerti da Netflix.

Netflix, cosa vedere per chi ama viaggiare

Il ricchissimo catalogo Netflix ha davvero tanti programmi per andare alla scoperta del mondo anche senza bisogno di alzarsi dal divano. Uno dei più divertenti è la docu-serie Travels with my father, con il comico statunitense Jack Withehall – e con suo padre Michael, naturalmente. Sono ben cinque stagioni (l’ultima ha debuttato nell’autunno 2021), ognuna delle quali vi condurrà tra le bellezze di una diversa regione geografica. Se nel corso della prima serie il divertentissimo duo padre-figlio si è cimentato in un’avventurosa vacanza nel sud-est asiatico, tra Thailandia, Vietnam e Cambogia, negli episodi successivi ha percorso l’Europa orientale, l’America dell’est, l’Australia e la Gran Bretagna.

Un’altra serie tv affascinante è Zac Efron: con i piedi per terra, che vede protagonista il celebre attore. Viaggiando tra Francia, Porto Rico, Londra, Islanda, Costa Rica, Perù e Sardegna, vi guiderà alla ricerca di luoghi in cui vivere un’esperienza turistica sostenibile. Per gli amanti dell’Estremo Oriente, c’è una proposta un po’ più bizzarra: si tratta di Ainori Love Wagon – Asian Journey, un’avventura sui generis molto particolare. Sette estranei a bordo di un furgone rosa andranno alla scoperta del Giappone, con l’intenzione di trovare l’anima gemella. Nel caso in cui vi appassionaste al format, c’è anche la versione African Journey, per altro divertimento incredibile.

Viaggi da sogno, le serie tv migliori

Se amate la natura e il verde rigoglioso, potreste trovare molto interessante la docu-serie condotta da Monty Don, presentatore della BBC. Con Italian Gardens, avrete l’occasione di ammirare alcune delle bellezze del nostro Paese, in un viaggio strepitoso da nord a sud. E ancora, se non dovesse bastarvi, potrete spostarvi oltralpe con French Gardens, oppure optare per i meravigliosi giardini del mondo islamico, di quelli giapponesi o di quelli americani. Un’altra avventura mozzafiato è quella documentata nella serie tv The Kindness Diaries: a bordo di una moto d’epoca e poi di un Maggiolino, Leon Logothetis gira per il mondo chiedendo ospitalità e facendo affidamento solo sulla gentilezza degli estranei che incontra.

Viaggiare vuol dire scoprire anche nuovi sapori e assaggiare piatti sconosciuti. Assieme all’attore Phil Rosenthal, con la serie tv Date da mangiare a Phil, potrete esplorare Paesi bellissimi proprio attraverso i loro prodotti tipici – anche se non poterli assaporare è un vero peccato. Infine, il lato oscuro del mondo dei viaggi: Dark Tourist vi condurrà tra località da brivido, dove le emozioni non mancano di sicuro. Da luoghi di guerra a territori di caccia di serial killer, passando per quelle città tristemente conosciute per la loro pericolosa radioattività, le atmosfere macabre sono garantite.