Le regole per i bagagli con British Airways

La compagnia britannica British Airways distingue chiaramente tra bagagli a mano, da cabina e registrati, con una franchigia che varia a seconda della classe di viaggio e del tipo di tariffa acquistata. Ecco tutte le informazioni pratiche fondamentali per partire con tranquillità.

Regole per il bagaglio a mano con British Airways

British Airways consente di portare a bordo due bagagli a mano: una borsa personale da sistemare sotto il sedile e un trolley o valigia da cabina.

La borsa personale deve rispettare le dimensioni massime di 40 x 30 x 15 cm e non può superare il peso di 23 kg. In questa borsa è consigliato tenere gli oggetti essenziali, come documenti di viaggio, dispositivi elettronici, farmaci e beni di prima necessità. Questo bagaglio è sempre garantito in cabina.

Oltre alla borsa personale, è possibile portare un bagaglio a mano più grande, come un trolley, con misure massime di 56 x 45 x 25 cm, comprensive di maniglie e ruote. Anche questo non deve superare i 23 kg di peso. Come per altre compagnie, in caso di voli molto pieni, il bagaglio più grande potrebbe essere ritirato e trasportato in stiva. Per questo motivo, si consiglia di non collocare al suo interno oggetti di valore o articoli indispensabili.

Regole per il bagaglio da stiva

La franchigia per il bagaglio da stiva dipende dalla classe di viaggio, dalla tariffa scelta e dal livello di appartenenza al British Airways Executive Club.

Chi viaggia con tariffa Economy Basic non ha incluso alcun bagaglio da stiva. Chi invece vola in Economy standard può imbarcare un collo fino a 23 kg. In Premium Economy, la franchigia sale a due colli da 23 kg ciascuno. I passeggeri di Business hanno diritto a due bagagli da 32 kg ciascuno, mentre chi vola in First può registrare fino a tre bagagli da 32 kg. I soci del British Airways Executive Club, livelli Silver e Gold, possono usufruire di una franchigia superiore rispetto a quella standard.

Le dimensioni massime consentite per ogni bagaglio registrato sono 90 x 75 x 43 cm. Il limite di peso per ciascun collo, salvo diverse indicazioni di classe, è di 23 kg. È importante sapere che questo peso non può essere suddiviso tra più bagagli. Qualsiasi collo che supera i 32 kg non verrà accettato come bagaglio da stiva.

È possibile acquistare fino a dieci bagagli da stiva aggiuntivi, purché si tratti di oggetti personali. Non è ammesso trasportare articoli a fini commerciali, che devono invece essere spediti tramite il servizio IAG Cargo.

Per conoscere il costo del bagaglio extra, è necessario verificare la destinazione e il numero totale di colli imbarcati rispetto alla propria franchigia. La tariffa più conveniente si ottiene acquistando il servizio anticipatamente, tramite la sezione La mia prenotazione sul sito ufficiale della compagnia. In aeroporto, le tariffe possono essere più elevate e si accettano solo pagamenti con carta.

Chi ha acquistato il volo tramite agenzie di viaggio o portali online può aggiungere i bagagli solo dopo che la prenotazione è stata finalizzata dall’agente. In caso di difficoltà, è consigliabile contattare direttamente l’assistenza clienti.

British Airways rimborsa i supplementi per bagaglio in eccesso acquistati online, se il bagaglio viene cancellato prima del check-in. Non sono previste modifiche o rimborsi dopo la partenza del volo.

Bagagli pesanti, di grandi dimensioni o fuori misura

Se il bagaglio da stiva supera i 23 kg previsti dalla franchigia, British Airways applica un supplemento. Per ciascun collo in sovrappeso, si paga un costo fisso pari a 65 GBP / 75 EUR per ogni tratta. L’importo viene convertito in valuta locale, se il viaggio parte da un Paese con diversa moneta, e possono aggiungersi eventuali tasse locali.

Il pagamento del supplemento può avvenire solo con carta di credito o di debito direttamente in aeroporto.

Per il bagaglio da stiva di dimensioni superiori al normale, ma entro il limite massimo di 190 x 75 x 65 cm, è necessario seguire una procedura specifica. Questi colli vengono classificati come bagagli fuori misura e richiedono una gestione separata.

È necessario registrare il bagaglio fuori misura almeno 48 ore prima del volo, utilizzando la chat online nella pagina di supporto, soprattutto nel caso si tratti di attrezzature sportive come biciclette, sci o sacche da golf.

Per garantire l’imbarco, questi bagagli devono essere consegnati al banco dedicato Bag Drop per articoli fuori misura almeno 90 minuti prima della partenza. In assenza di preavviso o se non viene rispettata la tempistica, British Airways potrebbe non garantire il trasporto del collo sullo stesso volo.

Altre regole per i bagagli speciali

Per trasportare oggetti ingombranti, strumenti musicali, attrezzature sportive o articoli fragili, è necessario consultare le regole specifiche sul sito ufficiale della compagnia. In molti casi è possibile aggiungere questi oggetti alla prenotazione in fase di check-in online o direttamente in aeroporto, pagando un supplemento.

In aeroporti come Londra Heathrow, Gatwick e nei principali scali del Nord America, il pagamento dei bagagli aggiuntivi o in eccesso può essere effettuato solo con carta di credito o debito. Non sono accettati contanti e non è possibile utilizzare punti Avios per coprire queste spese.