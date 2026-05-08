Aggiungi SiViaggia alle tue fonti preferite su Google

Ogni giorno scorriamo tantissimi contenuti online, ma non sempre quelli che troviamo riescono davvero a ispirarci o a portarci verso nuove scoperte. Proprio per questo Google ha introdotto la possibilità di scegliere le proprie fonti preferite, così da rendere l’esperienza sempre più personalizzata e vicina ai propri interessi.
Da oggi puoi aggiungere SiViaggia tra le tue fonti preferite su Google e trovare più facilmente guide, curiosità e idee di viaggio direttamente tra le notizie principali. Un modo semplice per lasciarti ispirare ogni giorno, senza dover cercare ogni volta nuovi contenuti.
Come aggiungere SiViaggia alle tue fonti preferite
Per aggiungere SiViaggia alle tue fonti preferite basta accedere qui alla sezione dedicata alle notizie su Google (come Google News o le notizie principali) e cercare SiViaggia tra le fonti disponibili, proprio come mostrato qui sotto.
Una volta trovato, è sufficiente selezionarlo per iniziare a visualizzare più spesso i nostri contenuti. Da quel momento, gli articoli di SiViaggia avranno maggiore visibilità all’interno della tua esperienza di lettura, comparendo più facilmente tra quelli suggeriti da Google.
Un’informazione più vicina alla tua voglia di partire
Scegliere le proprie fonti significa costruire uno spazio informativo sempre più personale: aggiungendo SiViaggia tra le tue preferite, puoi trovare con maggiore facilità ispirazioni per il prossimo viaggio, idee per una gita fuori porta e curiosità sui luoghi da scoprire. Un modo pratico per avere ogni giorno nuovi spunti e continuare a viaggiare, anche solo con la fantasia.