Gli accessori per viaggiare da acquistare nel Black Friday

Le vacanze invernali sono ormai alle porte, ed è proprio tempo di iniziare ad organizzarsi. Qualunque sia il tipo di viaggio che abbiate in mente, ci sono dei gadget indispensabili di cui non potrete proprio fare a meno: perché non approfittare degli sconti incredibili del Black Friday, acquistando tutto ciò che vi servirà per partire con serenità? Ecco alcuni accessori che vi potranno tornare utili in moltissime occasioni, oggi super scontati.

La bilancia pesa valigie

In aeroporto, uno dei pensieri più assillanti mentre si è in fila per il check in è per la propria valigia. Avrete messo tutto ciò che vi serve per la vacanza? Arriverà a destinazione senza problemi? E soprattutto, siete sicuri di non aver sforato il peso massimo consentito dalla compagnia aerea con cui viaggiate? Ecco, per quest’ultima perplessità c’è una soluzione pratica e super economica: la bilancia digitale pesa valigie. Si tratta di un accessorio molto comodo per chi vola spesso ed è sempre di fretta, quindi rischia di non prestare la giusta attenzione al proprio bagaglio.

Per utilizzarla basta un attimo: si appende la valigia al comodo gancio in dotazione alla bilancia e, sostenendola con entrambe le mani, potrete scoprire il suo peso con precisione e semplicità. Insomma, mai più sovrapprezzo per un bagaglio troppo pesante, grazie ad un minuscolo gadget da portare sempre con voi. È l’idea perfetta per partire con tranquillità e persino risparmiare un po’.

Il cuscino da viaggio

Che vogliate viaggiare in aereo, in treno o in auto (come quest’inverno faranno molte famiglie, a causa dei prezzi alle stelle), un buon cuscino è quello di cui avete bisogno per riposare bene. Offrendo un ottimo sostegno al collo, vi permetterà di fare un bel sonno praticamente in qualsiasi condizione: non dovrete far altro che aggiungere una mascherina per occhi e un paio di tappi per le orecchie e vi garantirete un super pisolino anche nelle situazioni più “affollate”.

Come scegliere il cuscino da viaggio giusto per ogni esigenza? In commercio se ne trovano di molti tipi: uno dei più quotati è quello in Memory Foam, un materiale che si modella perfettamente sulle forme di ciascun utilizzatore garantendo un confort eccezionale e un supporto notevole. Meglio optare poi per un cuscino sfoderabile, così da poterlo igienizzare comodamente dopo ogni viaggio. E, per le vostre vacanze invernali, non c’è niente di meglio che un rivestimento in morbido peluche che offre calore e comodità.

L’adattatore universale da viaggio

Chi viaggia molto all’estero sa che è possibile incappare in un ostacolo alquanto sgradevole: la presa elettrica “straniera”. Se non siete attrezzati contro questa piccola emergenza, potreste trovarvi in seria difficoltà. Non avrete modo di caricare il vostro smartphone, che oggigiorno è il più fedele compagno d’avventura e non se ne può proprio fare a meno. E ovviamente dovrete dire addio a tablet, pc e qualsiasi altra forma di intrattenimento (e di lavoro) digitale, a meno che non troviate qualcuno che vi offra un adattatore.

Ecco perché è bene averne sempre uno con voi: l’adattatore universale da viaggio permette di collegare qualsiasi dispositivo elettrico alle principali prese utilizzate in tutto il mondo. Inoltre, è compatto e ha più di un’uscita, così da poter caricare contemporaneamente tutto ciò di cui avrete bisogno durante le vostre vacanze. Approfittando del Black Friday, potrete mettervi al riparo dal rischio di rimanere senza batteria nel momento meno opportuno.