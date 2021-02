Meteo: sta per arrivare l’anticiclone subtropicale. Ecco dove

editato in: da

Nelle prossime ore assisteremo a un aumento delle temperature, con valori paragonabili a quelli della primavera. Il responsabile è un anticiclone subtropicale che sta per arrivare in alcune zone d’Italia. Si tratterà, scrive 3B Meteo, di una rimonta anticiclonica di matrice afro-mediterranea, con aria molto mite che favorirà un deciso aumento delle temperature soprattutto al Centro-Sud. Le massime potrebbero arrivare fino a 14-16°C al Sud, con punte di 18°C sulle isole maggiori

Il Nord Italia, invece, si troverà lungo il perimetro superiore dell’anticiclone, esposto a un marginale passaggio delle perturbazioni atlantiche. Nuvole, quindi, al Nord e sulle regioni tirreniche centro-settentrionali, con deboli piogge sulla Pianura Padana, anche più frequenti a Nord del Po, qualche rovescio su Levante Ligure e la Toscana e spruzzate di neve sulle Alpi centro-occidentali a partire dai 1200 metri.

Il meteo resterà pressocché invariato per tutta la settimana, Permarrà una nuvolosità irregolare al Nord e sulle regioni tirreniche settentrionali, ma con fenomeni sporadici e limitati a qualche locale piovasco al Nord-Ovest, mentre sul resto d’Italia sarà il bel tempo a prevalere, con clima mite e massime fino a 17-19°C al Centro-Sud e punte anche superiori ai 20°C sulle isole.

Tuttavia non sarà così bello fino al weekend. Dopo una settimana in gran parte stabile si riaffaccia il flusso perturbato atlantico, con un nuovo peggioramento del tempo, specie a partire da domenica.

Il maltempo inizierà nel Nord-Ovest, per poi spingersi verso Nord-Est e poi sulle regioni tirreniche e in Sardegna, con fenomeni che, in alcune zone, potrebbero risultare anche di forte intensità.

Tornerà così anche la neve sulle Alpi e poi sull’Appennino, seppur inizialmente a quote elevate a causa dell’afflusso di aria mite che avrà caratterizzato la settimana.