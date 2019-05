Meteo: fase di tempo instabile, specie al Nord

editato in: da

L’avvicinarsi di una nuova perturbazione oggi, giovedì, farà aumentare l’instabilità nelle regioni settentrionali, mentre nella giornata di domani, quando la perturbazione aggredirà con maggior decisione l’Italia, le piogge coinvolgeranno diffusamente anche le regioni tirreniche.

Secondo il col. Mario Giuliacci, di www.meteogiuliacci.it, nelle prossime ore quindi aumenteranno le nuvole in gran parte del Nord, con improvvisi rovesci e temporali che in questa prima parte del giorno si limiteranno a interessare le zone alpine, per poi estendersi nel pomeriggio anche a Liguria, pianure del Piemonte e, infine, tra sera e notte, a gran parte della Pianura Padana.

Al Centrosud invece il tempo rimarrà nel complesso buono, e con temperature in aumento: la giornata odierna sarà quindi caratterizzata da temperature quasi dappertutto al di sopra delle medie stagionali.

Domani la nuova perturbazione allargherà il suo raggio d’azione e porterà piogge sparse, anche di tipo temporalesco, su gran parte del Nord, Toscana, Umbria; Lazio, Campania, Calabria e Sicilia; nel corso del giorno possibile qualche acquazzone anche in Sardegna, specie nel sud dell’isola.