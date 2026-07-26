PhD in Psicologia Cognitiva, Travel Blogger, Coordinatrice di Viaggio e Redattrice Web di turismo, una vita fatta di viaggi, scrittura e persone

iStock Gli straordinari colori di Musha Cay

Acqua turchese che sfuma in mille tonalità, spiagge chiarissime accarezzate da un mare trasparente e una costellazione di isolotti privati che sembrano galleggiare sull’Atlantico. Musha Cay appartiene alle Exuma, uno degli arcipelaghi più spettacolari delle Bahamas, e rappresenta un luogo davvero eccezionale: qui l’orizzonte cambia volto nell’arco della giornata grazie al ritmo delle maree, la fauna selvatica vive libera tra la vegetazione tropicale e le coste incontaminate, mentre il confine tra realtà e fantasia assume contorni sorprendenti.

L’intero complesso comprende 11 isole private distribuite su circa 700 acri, equivalenti a oltre 280 ettari, con 40 spiagge riservate e angoli che restano completamente deserti. A rendere celebre Musha Cay, però, è anche il suo proprietario, il famoso illusionista David Copperfield, che ha trasformato questo angolo delle Bahamas in un rifugio esclusivo pensato per stupire attraverso dettagli scenografici, installazioni artistiche ed esperienze create appositamente per gli ospiti.

Al posto del traffico si sentono soltanto il vento tra le palme, il richiamo degli uccelli tropicali e il rumore lieve delle onde che si infrangono sulla sabbia. Nel giro di pochi minuti il paesaggio cambia ancora, con un banco di sabbia lungo oltre 3 km che emerge dal mare. Un continuo mutamento che, inevitabilmente, regala all’arcipelago un carattere che sorprende anche chi conosce già le Bahamas.

Storia e curiosità di Musha Cay

Per molti anni Musha Cay rimase una piccola isola quasi sconosciuta delle Exuma, lontana dalle rotte del turismo internazionale. La svolta arrivò nel 1995, quando l’imprenditore americano John Melk acquistò il terreno ancora quasi intatto e avviò la realizzazione di un raffinato complesso residenziale destinato agli affitti di lusso.

Nel 2006 la proprietà passò nelle mani di David Copperfield, tra gli illusionisti più famosi del pianeta, che acquistò Musha Cay insieme ai 10 isolotti circostanti per circa 50 milioni di dollari. Negli anni successivi investì ulteriori risorse per ampliare il progetto, lasciando intatto il fascino naturale dell’arcipelago e aggiungendo elementi ispirati al proprio universo creativo.

Copperfield definisce spesso Musha Cay un laboratorio di idee: molte esperienze riservate agli ospiti, infatti, nascono proprio qui, lontano dai riflettori. Alcune prendono forma sott’acqua, altre si sviluppano nella vegetazione tropicale, altre ancora sfruttano il cielo stellato delle Bahamas.

Tra gli esempi più curiosi c’è un piccolo villaggio nascosto nella foresta raggiungibile attraversando un ingresso mimetizzato tra le piante. Un’altra sorpresa attende lungo la costa, con Dave’s Drive-In, un cinema all’aperto completo di grande schermo affacciato sulla spiaggia, pensato per assistere a una proiezione con il rumore del mare in sottofondo.

L’arcipelago viene spesso definito anche Islands of Copperfield Bay, denominazione che identifica l’intero gruppo di isole private appartenenti al celebre illusionista. L’accesso avviene esclusivamente tramite prenotazione dell’intero complesso, caratteristica che garantisce una privacy praticamente assoluta. Alla volta possono soggiornare fino a 24 persone, assistite da uno staff dedicato composto da chef, maggiordomi, guide e personale specializzato.

Anche le residenze raccontano il carattere del luogo. Le 5 ville principali fondono eleganza coloniale caraibica e influenze balinesi, tra ampie terrazze in legno di mogano, letti a baldacchino, arredi raccolti durante viaggi in vari continenti e grandi aperture affacciate sull’oceano. Highview domina il punto più elevato dell’isola e regala una vista a 360 gradi sul mare, mentre Beach House occupa una baia raccolta destinata a chi cerca la massima tranquillità.

Cosa fare a Musha Cay: attrazioni uniche ed esperienze sottomarine

Gran parte del fascino di Musha Cay nasce dall’ambiente naturale. Le acque cristalline delle Exuma custodiscono barriere coralline popolate da pesci tropicali, stelle marine, razze e tartarughe verdi che frequentano le praterie di fanerogame marine di Sea Turtle Cove. Tra le esperienze più suggestive c’è lo snorkeling dedicato alla scoperta di un’installazione artistica collocata sul fondale.

La protagonista è una sirena seduta davanti a un pianoforte, opera dell’artista Jason deCaires Taylor. La scultura, progettata con materiali in grado di favorire la colonizzazione da parte degli organismi marini, sta lentamente diventando parte integrante della barriera corallina. Poco distante riposa anche il relitto di un piccolo aereo degli anni ’70, in cui pesci tropicali, spugne e coralli stanno trasformando la fusoliera in un nuovo habitat naturale.

La superficie del mare riserva spettacoli altrettanto sorprendenti: alcune formazioni rocciose sembrano fluttuare sull’acqua grazie ai giochi prospettici creati dalla trasparenza dell’oceano, mentre moto d’acqua, kayak, paddleboard, barche a vela e piccoli motoscafi permettono di raggiungere gli altri 10 isolotti dell’arcipelago (molti dei quali restano completamente disabitati).

Tra sentieri circondati dalla vegetazione tropicale si incontrano iguane delle Bahamas, uccelli marini e grandi tartarughe terrestri allevate all’interno della proprietà. Un percorso naturalistico conduce persino verso una piccola spiaggia rosa nascosta, resa speciale dalla presenza di minuscoli frammenti di coralli e organismi marini che colorano la sabbia con delicate sfumature rosate.

Il celebre banco di sabbia stagionale rappresenta forse l’immagine simbolo di Musha Cay. Durante la bassa marea emerge una lingua chiarissima lunga oltre 3 km che attraversa il mare regalando la sensazione di trovarsi al centro dell’oceano. Poche ore più tardi il mare torna lentamente a ricoprirla, cancellando quasi del tutto quella strada effimera di sabbia bianca.

Anche la gastronomia segue la filosofia dell’esclusività: pranzi sulla spiaggia, cene illuminate dalle torce, barbecue davanti al mare oppure tavole apparecchiate sotto eleganti padiglioni in legno trasformano ciascun pasto in un’esperienza diversa. Il pesce arriva quotidianamente dalle acque delle Bahamas e viene accompagnato da frutti tropicali, ortaggi freschi e vini provenienti da una ricca cantina privata.

Dove si trova e come arrivare

Musha Cay occupa una posizione privilegiata nella catena delle Exuma, arcipelago situato circa 137 km a sud-est di Nassau, Capitale delle Bahamas. Questa lunga successione di isole e isolotti si sviluppa tra acque poco profonde dai colori spettacolari, considerate tra le più limpide dei Caraibi.

L’accesso avviene esclusivamente su prenotazione. Gran parte degli ospiti raggiunge l’Exuma International Airport con voli provenienti da Nassau, Miami oppure Fort Lauderdale. Da qui il trasferimento prosegue in motoscafo privato verso l’arcipelago. Un’altra possibilità prevede il volo charter diretto sulla pista privata presente in uno degli isolotti della proprietà. Anche gli idrovolanti e gli yacht rappresentano soluzioni utilizzate da chi desidera raggiungere Musha Cay senza scali intermedi.