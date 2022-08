Le lounge più lussuose che si trovano negli aeroporti

Oasi di lusso e relax dove ci si dimentica di essere in aeroporto: sono le lounge più spettacolari negli scali del mondo, luoghi di comfort ed eleganza dove attendere l'aereo è un piacere. American Airlines sta riprogettando le sue lounge Admirals Club in tutti gli Stati Uniti e i passeggeri potranno scoprire il nuovo design all'Aeroporto nazionale Ronald Reagan di Washington a partire dal prossimo autunno. (Nella foto, render delle nuove lounge Admirals Club).