Le 10 migliori Business class del mondo

Se vinceste il Lotto non viaggereste sempre in Business? Specie quando si tratta di voli a lungo raggio, viaggiare comodamente sdraiati, arrivare riposati a destinazione è il sogno di molti. Un lusso che solo pochi, però, possono permettersi. Se non avete mai avuto la fortuna di sedervi su una superpoltrona e di essere serviti e riveriti da una gentilissima assistente di volo cosa vicon ogni ben di Dio, ecco cosa vi siete persi secondo Jetcost