The Lowdown location

Dal 26 dicembre su Disney+ è disponibile The Lowdown, una nuova serie tv con Ethan Hawke e Peter Dinklage tra i protagonisti. Racconta le avventure del giornalista investigativo Lee Raybon, autoproclamato “veristorico” di Tulsa, la cui ossessione per la verità lo trascina spesso in situazioni pericolose. Ciò che rende la serie davvero unica è il modo in cui le location di Tulsa diventano protagoniste: la città non è solo uno sfondo, ma un elemento narrativo che contribuisce all’atmosfera noir del racconto.

Di cosa parla

Pur non essendo un idealista, Lee, interpretato da Ethan Hawke, è deciso a smascherare la corruzione e a rivelare i segreti più oscuri della città, anche a rischio della propria incolumità. Quando la sua ultima inchiesta su una potente famiglia locale, i Washberg, è subito seguita dal sospetto suicidio di Dale Washberg, Lee comprende di trovarsi davanti a qualcosa di molto più grande del previsto.

Seguendo le tracce lasciate da Dale, che invitano a indagare più a fondo sulla sua morte, Lee scopre che Betty Jo, la vedova, sembra più interessata al cognato che al marito defunto. Nel frattempo, potenti interessi cercano di fermare Lee, ostacolando la sua ricerca della verità.

Ufficio stampa Disney+

Dove è stata girata

Per rendere la storia credibile, la produzione ha scelto di girare in attività commerciali, abitazioni e strade reali di Tulsa, evitando l’uso esclusivo di set cinematografici. Il team ha lavorato in diversi quartieri del centro, vie residenziali e cittadine limitrofe, selezionando location capaci di rappresentare al tempo stesso la vita da piccola città e gli angoli più oscuri e privati della comunità.

Gli episodi, a partire dal pilot, includono indirizzi specifici utilizzati per la libreria di Lee, un bar locale, una villa storica e un ranch rurale. Queste scelte conferiscono alla serie un’autenticità “vissuta”, creando spazi realistici in cui le interazioni tra personaggi, vicini e clienti appaiono naturali.

Nel Pearl District, molte scene interne ed esterne sono state girate su E 6th Street, dove il numero 1328 ospita “Hoot Owl Books”, la libreria di Lee con l’appartamento al piano superiore. Sempre sulla stessa strada, il Nothing’s Left Brewing Co. è apparso in diverse scene del pilot.

iStock

Anche altre attività reali sono state incluse: Magic City Books nel centro di Tulsa ha ospitato riprese del pilot, mentre il Dino Mart su Utica Avenue è stato utilizzato per una scena in un negozio di alimentari. La Harwelden Mansion su S Main St è stata trasformata in un “private diner club” per alcune sequenze.

Le scene scolastiche, tra cui il drop-off mattutino e le riprese con furgoni, sono state girate alla Tulsa School of Arts & Sciences, con Owen Park proprio di fronte. Per riprese esterne e controllo del traffico, la produzione ha incluso anche Admiral Boulevard e il ristorante Calaveras su E Admiral Blvd.

Non solo Tulsa

Fuori Tulsa, sono stati utilizzati il Dot’s Cafe di Claremore e il Jack of Clubs di Collinsville per le scene di bar e diner. Una proprietà abbandonata a Bixby ha fatto da location esterna con catering e mezzi di produzione in loco. Le scene ambientate nella residenza dei Washberg, denominate “Betty Jo’s House/Washberg property”, sono state girate al Hughes Ranch vicino a Bartlesville, fornendo ambienti più tranquilli e privati quando la storia si sposta lontano dal centro città.