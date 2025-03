The Electric State, le location del film sci-fi con Millie Bobby Brown

Fonte: Netflix/iStock Le location del film The Electric State

Quando si parla di film di fantascienza che già dal trailer sembrano essere stati realizzati interamente con la CGI ed effetti speciali di ultima generazione, l’argomento location suona quasi utopico. Ma qualche volta il cinema ci stupisce, come per The Electric State, il nuovo film dei fratelli Russo disponibile su Netflix dal 14 marzo 2025, le cui riprese si sono svolte nel 2024 in diverse location del mondo reale. Prima di essere nuovamente inghiottiti dal wormhole Marvel con Avengers: Doomsday, Joe e Anthony Russo regalano al pubblico un nuovo film d’azione ad alto budget targato Netflix. L’ambientazione del film dà vita alla storia e i paesaggi infiniti sottolineano la solitudine della protagonista che si muove in luoghi un tempo fiorenti che sembrano abbandonati e inghiottiti da una tecnologia dimenticata con robot arrugginiti, reliquie di un sogno infranto e un mondo che sta crollando sotto il peso del passato.

The Electric State è una commedia fantascientifica-avventurosa con Millie Bobby Brown e Chris Pratt protagonisti attraverso un’America degli anni 90 rivisitata. In questa distopia alternativa, i robot hanno rifiutato la schiavitù e si sono ribellati all’umanità, solo per essere banditi in una prigione nel deserto, l’Electric State. Liberamente ispirato alla graphic novel dell’artista svedese Simon Stålenhag, questo paesaggio futuristico è impolverato come un gioco di Fallout e radiosamente incute timore reverenziale come una fantascienza di Spielberg. Pertanto i paesaggi ampi e polverosi dello Utah e del New Mexico hanno ospitato diverse scene. Ma vediamo nel dettaglio i luoghi scelti dai fratelli Russo per questo film spassoso e coinvolgente.

Dove è stato girato

Il team di produzione ha attraversato più location nel mondo, scelte per migliorare il tono visivo e atmosferico del film. Le riprese si sono svolte principalmente ad Atlanta, nella contea di Cobb in Georgia e in California, e in piccola parte anche Brasile e India. La produzione ha dovuto affrontare un arresto inaspettato e tragico il 4 novembre 2022, quando un membro della troupe ha perso la vita in un incidente automobilistico fuori dal set. Quest’ultimo ha momentaneamente interrotto le operazioni, ma la troupe ha continuato, completando le riprese principali entro il 9 febbraio 2023. Anche dopo la conclusione, il lavoro era tutt’altro che finito. A febbraio 2024 sono state effettuate riprese aggiuntive, assicurando che ogni fotogramma soddisfacesse l’ambiziosa visione del film.

Gli scenografi Dennis Gassner e Richard L Johnson hanno cercato di riproporre uno stile retrofuturistico nostalgico. The Electric State si allontana dai design più cupi di Stålenhag e costruisce un mondo fluido e caleidoscopico che offre un robot Mr. Peanut, Ke Huy Quan che combatte contro i droni in un carnevale di case infestate e metaversi che ricordano gli sfondi di Windows XP. Nonostante la sua natura CGI, The Electric State ha fatto uso di location del mondo reale, anche se con un po’ di magia cinematografica. Il pubblico viene invitato a salire sul furgone Volkswagen vintage di Chris Pratt e mettere un po’ di musica anni 90 per godersi il viaggio sotto la guida dei Russo.

Atlanta, Georgia

Atlanta ha fatto da sfondo alla maggior parte delle ambientazioni suburbane del film, riflettendo un mondo realistico occasionalmente adornato da luci e torri cyberpunk. I fratelli Russo non sono estranei alla città della Georgia, avendo precedentemente girato Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame ai Pinewood Studios di Atlanta e nel centro città. Un punto di riferimento degno di nota nel film è un parco a tema pulp, completo di una villa infestata, bobine di Tesla e altoparlanti che diffondono le Good Vibrations di Marky Mark. Questo lunapark si trasforma in un campo di battaglia quando il criminale militarista interpretato da Giancarlo Esposito guida soldati androidi controllati dagli umani contro gli eroi umani. Gassner rivela che il parco abbandonato è stato “progettato e costruito in un parcheggio di Atlanta“.

Lago Acworth, Georgia

Mentre Atlanta fornisce le fondamenta suburbane, il lago Acworth offre un contrasto naturale per i flashback emotivi del film. La spiaggia artificiale ospita una spiaggia di sabbia bianca che appare in tragiche sequenze di flashback. L’eroina adolescente di Millie Bobby Brown, Michelle, ricorda di aver corso sulla sabbia con il fratello defunto Christopher (l’esordiente Woody Norman) ed è sulla riva del lago Ackworth che i fratelli si sono divertiti un po’ all’aria aperta. Almeno, fino a tutta la faccenda della conquista dei robot. Il Lago Acworth è un lago artificiale all’estremo nord ovest della contea di Cobb e a sud ovest della città di Acworth. Si è formato da una diga di cemento costruita dal Corpo degli Ingegneri dell’Esercito degli Stati Uniti nel 1950, durante la costruzione del lago Allatoona.

North DeKalb Mall, Georgia

Michelle fa squadra con Keats, un soldato dai capelli lunghi trasformatosi in vagabondo interpretato da Chris Pratt. I due si imbattono in una colonia di robot in Georgia, più precisamente al North DeKalb Mall di North Decatur, un centro commerciale a un piano del 1965 che un tempo ospitava 85 negozi. Con la maggior parte del centro commerciale demolito poco dopo le riprese nell’estate del 2024, ora rimangono solo un grande magazzino a basso costo e un multisala AMC. Le riprese di The Electric State hanno avuto luogo appena prima della demolizione del centro commerciale, tempistica che Gassner descrive come un “dono degli dei del cinema”. “Il fatto che lo avrebbero demolito comunque ci ha dato un’enorme libertà”, nota.

Il centro commerciale funge anche da rifugio robotico sicuro in The Electric State quando Mr. Peanut, doppiato da Woody Harrelson, unisce i sopravvissuti arrugginiti della guerra tra umani e robot. Mentre il centro commerciale offre alcuni momenti di pace ed è testimone di un’altra battaglia ad alto rischio tra i robot e i loro oppressori umani. Anche prima della sua demolizione, l’atmosfera morta e desolata del North DeKalb era ideale per molti scenari apocalittici. Zombieland 2, Loki e Cobra Kai sono alcuni dei progetti di serie A girati in questo luogo.

Utah e New Mexico, USA

Alcune delle scene nel deserto incorporavano anche filmati delle valli e delle montagne baciate dal sole dello Utah e del New Mexico, che sono state successivamente messe insieme a location di Atlanta come il North DeKalb Mall. Molti altri punti nel film sono stati realizzati in modo simile con un approccio ibrido: combinando set con location del mondo reale e fondendo più elementi di sfondo in un’ambientazione unica. Ad esempio, Keats di Chris Pratt e il suo amico robot Herman (doppiato da Anthony Mackie) immagazzinano i beni della loro dubbia attività simile a eBay in una tana sotterranea. Questo nascondiglio è dove i personaggi di Pratt e Brown si incontrano per la prima volta, mentre corrono oltre gli scaffali di giochi da tavolo, saltano su un carrello da miniera arrugginito e poi saltano fuori nella vasta distesa di un deserto. “Questa tana era una cava ad Atlanta che abbiamo interfacciato con un set interno” spiega Gassner. “Per l’esterno, ci siamo affidati alla stessa cava ma l’abbiamo anche collegata alle location dello Utah e del New Mexico. I set erano come tessuti di collegamento”.

Seattle, Washington

Il trailer di The Electric State si apre con una ripresa aerea dello Space Needle, un punto di riferimento futuristico sinonimo di Seattle. Si tratta di una torre nel Seattle Center che è anche il principale simbolo della città dell’area nord occidentale degli Stati Uniti. Fu costruita per l’Expo del 1962, è alta 184 metri e può resistere a raffiche di vento fino a 450 km/h e terremoti fino a 9.8 di magnitudo. Il pontile d’osservazione a 160 metri di altezza offre un negozio di souvenir e un ristorante ruotante da provare; da lì si vede lo skyline di Downtown Seattle, le Montagne Olympic, il Monte Rainier, la baia di Elliot e le isole circostanti. Ciò ha naturalmente sollevato speculazioni sulla città di Washington come potenziale location del film. E mentre i nostri eroi si preparano per una battaglia culminante nel terzo atto su un campo a Seattle, Gassner punta ancora una volta il dito contro Atlanta. Seattle è comunque entrata nel film. Le riprese d’archivio mostrano una guerra tra umani e robot all’Arco di Trionfo di Parigi, mentre torri di controllo delle macchine si ergono accanto al Cristo Redentore in Brasile e alla Porta dell’India di Mumbai.