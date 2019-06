In Spagna si può dormire nella celebre casa di vetro di Black Mirror

editato in: da

Tutti i fan di “Black Mirror“, la serie cult inglese di fantascienza creata da Charlie Brooker e trasmessa da Netflix, ora hanno un nuovo luogo da considerare come meta per le loro vacanze.

Si tratta dell’originale “Casa del Desierto“, la casa di vetro che si staglia solitaria nel deserto di Gorafe (Spagna) e che, ora, è diventata set di alcuni episodi della quinta stagione. In attesa di scoprire cosa avverrà nella serie e quale ruolo avrà la casa di vetro, scopriamo di più su questa meraviglia architettonica all’avanguardia.

La casa di vetro spicca nel deserto di Gorafa (Granada) e si presenta come un progetto all’avanguardia di Guardian Glass che dimostra come, con la scelta del vetro adatto, la casa possa rimanere abitabile anche nelle condizioni climatiche più avverse. E, infatti, proprio qui dove la natura ha ancora la meglio su tutto, la casa di vetro risalta per la sua originalità e si fa notare. Basti pensare che, prima di “Black Mirror”, è stata protagonista di altri set cinematografici e shooting fotografici di grandi firme.

L’attenzione per questa dimora unica nel suo genere non sorprende affatto. La sfida di ricreare un ambiente confortevole in mezzo al nulla, dove le temperature estive raggiungono i 45 gradi e quelle invernali scendono fino a -10, è stata ampiamente vinta: il vetro delle finestre contribuisce all’isolamento termico e acustico, protegge dai raggi UV e regala sensazioni uniche quando, di notte, nel buio privo di inquinamento luminoso, è possibile ammirare il cielo stellato che brilla sul deserto.

Una vacanza qui, oltre all’originalità della location e all’emozione di trascorrere momenti unici ad osservare i giochi di luce sulle pareti di vetro e sulla vastità del deserto, è il modo perfetto per ristabilire un autentico contatto con la natura primordiale, dimenticando la tecnologia, il traffico cittadino, la vita frenetica delle città e della società moderna.

La casa, costruita su una base di legno avvolta dalla struttura in vetro, offre tre confortevoli ambienti: una camera da letto, un bagno e una zona salotto-cucina. Inoltre, dispone di un sistema di filtraggio dell’acqua, un generatore di energia e un set di pannelli fotovoltaici.

Informazioni utili

Per provare l’esperienza unica e indimenticabile di trascorrere del tempo immersi nella quiete e nella vastità del deserto in una casa senza eguali, potete prenotate il vostro soggiorno su Yourgreatingdoors.

La casa di vetro può ospitare massimo due ospiti per un totale di due notti. Il prezzo a notte è 150 euro.