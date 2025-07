iStock/Ufficio stampa So cosa hai fatto 2025 location

So cosa hai fatto è un film horror thriller in uscita nelle sale il 18 luglio 2025, anche se il titolo potrebbe ricordarvi qualcosa. Diretto da Jennifer Kaytin Robinson, segue cinque amici che decidono di tacere sul loro coinvolgimento in un incidente d’auto avvenuto una sera d’estate.

Un anno dopo l’accaduto un personaggio vestito da Pescatore comincia a mietere vittime, spingendo il gruppo di amici a chiedere aiuto. Se la trama vi sembra familiare avete ragione, perchè questo film è il sequel del famoso slasher movie del 1997 e dal passato riporta sullo schermo anche gli storici protagonisti: Freddie Prinze Jr., Jennifer Love Hewitt e Sarah Michelle Gellar.

Madelyn Cline, Chase Sui Wonders, Jonah Hauer-King, Tyriq Withers e Sarah Pidgeon sono i nuovi volti di So cosa hai fatto 2025. Gran parte delle riprese si è svolta in diverse località dell’Australia, mentre alcune scene sono state girate a Los Angeles. Tra le pittoresche spiagge e baie di Sydney, la nuova avventura ad alta tensione reinterpreta l’atmosfera di una minacciosa città balneare.

Le location creano la cornice per la sanguinosa catena di omicidi che animano il film. Come Woodsboro per la saga di Scream, Southport è il luogo dove il sangue scorre in So Cosa hai fatto, ma la cittadina che si affaccia sull’oceano del nuovo film non si trova negli Stati Uniti.

Dove è stato girato

Sydney e i suoi sobborghi circostanti sono la location principale per le scene costiere e cittadine del film. Le riprese si sono svolte principalmente in quartieri residenziali come Paddington, famoso per le sue terrazze patrimonio dell’umanità e le sue strade eleganti. È anche la città natale del gruppo. Altre location cittadine creano l’atmosfera contemporanea e accrescono la paranoia urbana che caratterizza la trama.

Newbort Beach, una pittoresca striscia costiera all’interno delle Northern Beaches di Sydney, è anche la principale località balneare in cui avviene il mortale incidente. Questa location è stata usata per la spiaggia e le sequenze di inseguimento sulla costa che precedono l’incidente che nel primo film invece è stato girato nei pressi di San Francisco a Coast Highway, Kolmer Gulch, qualche km a nord da Schoolhouse Beach.

White Bay, un quartiere industriale portuale, è stato utilizzato per le scene più suggestive e fatiscenti del cantiere navale in cui il pescatore insegue il gruppo. La location grezza aggiunge tensione alle sequenze notturne.

Watson’s Bay e Oatley hanno entrambe offerto pittoreschi sfondi residenziali. Le famose scogliere e le tranquille strade di Watson’s Bay compaiono in diverse sequenze di stalking e nascondigli dei personaggi. L’atmosfera suburbana di Oatley è il fulcro delle scene più semplici, in cui i personaggi cercano di riprendere una vita normale nonostante condividano un ingombrante segreto.

Alcune scene del municipio e degli eventi comunitari sono state girate a Breakfast Point, in particolare quelle che coinvolgono raduni locali dove gli scandali iniziano a svolgersi di fronte al pubblico. Queste scene accentuano la tensione tipica di una piccola città dove tutti sanno qualcosa. Come in molte produzioni contemporanee, i pick-up in post-produzione e alcune scene selezionate sono state girate negli studi di Los Angeles. La CGI principale e le riprese degli interni che hanno richiesto set appositamente costruiti sono state girate lì, garantendo una fusione di grande impatto con le riprese girate in Australia.