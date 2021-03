A Milano, sul set di “L’amica geniale 3”

editato in: da

Dopo Napoli e Firenze, il set di “L’amica geniale 3” sbarca anche a Milano. La centralissima Galleria Vittorio Emanuele II è una delle location scelte per le scene milanesi della terza stagione televisiva, “Storia di chi fugge e di chi resta”, tratta dall’omonimo romanzo della celebre e misteriosa autrice Elena Ferrante, in uscita nell’autunno del 2022.

Simbolo del Capoluogo lombardo, la galleria che unisce piazza Duomo a piazza della Scala, è un luogo senza tempo, perfetto come set di una serie ambientata nell’Italia degli Anni ’70.

Oggi, come allora, la galleria ospita eleganti boutique e raffinati bar e ristoranti che, proprio negli ultimi anni, hanno riacquisto quel fascino d’antan. Da sempre la Galleria Vittorio Emanuele è considerata il “salotto buono” e il ritrovo della borghesia milanese. Naturalmente con il grande afflusso turistico degli ultimi anni è uno dei luoghi più visitati di Milano e non c’è turista che non faccia un “giro” sui testicoli del toro e che non scatti un selfie sotto l’ottagono.

Galleria e zona Duomo sono i set in cui si svolgono alcune delle scene della serie Tv. La Cattedrale più famosa del mondo fa da sfondo alla storia, così come La Rinascente, uno dei grandi magazzini più famosi d’Italia nato nei primi anni del Novecento e che negli Anni ’70, periodo storico in cui si svolge la vicenda, erano al top e di assoluta tendenza.

Milano sarà solo una breve parentesi nella fiction “Storia di chi fugge e di chi resta”, le location principali in cui è ambientata la terza serie e in cui vivono le loro avventure le due protagoniste, Lila e Lenù, restano Napoli e Firenze. Lila (Raffaella Cerullo in Carracci) non si muove praticamente mai dal Capoluogo partenopeo mentre Lenù (Elena Greco) si muove tra una città e l’altra, anche per aiutare l’amica (geniale) di sempre.