Questo lago rosa sembra uscito da una fiaba. E non è l’unico che puoi trovare qui

Fonte: iStock Lago Crosbie

Il mondo che abitiamo è un luogo meraviglioso, lo sanno bene tutti quei viaggiatori che non perdono occasione per girare il globo in lungo e in largo e per raggiungere tutte quelle destinazioni che sono state trasformate da Madre Natura nel palcoscenico di spettacoli mozzafiato.

Foreste incantate, boschi lussureggianti, anfiteatri naturali e montagne variopinte: questi sono solo alcuni dei capolavori visivi che compongono un patrimonio naturalistico di immensa bellezza che merita di essere scoperto viaggio dopo viaggio.

Ed è proprio per esplorare una di queste meraviglie naturali che oggi vogliamo portarvi dall’altra parte del mondo, al cospetto di un parco nazionale strabiliante che ospita un lago rosa che sembra uscito da una fiaba e che non è l’unico esistente in quest’area. Se siete pronti a partire, allora, preparate i bagagli: si vola in Australia.

Dentro il Murray-Sunset National Park: bentornati in Australia

Il nostro viaggio di oggi ci conduce tra le terre selvagge e sconfinate dell’Australia, e più precisamente nel territorio di Victoria. Proprio qui, infatti, esiste il Murray-Sunset National Park, uno dei più grandi parchi nazionali del Paese, un ecosistema delle meraviglie che ospita numerosi esemplari di flora e di fauna e che è caratterizzato da paesaggi mozzafiato.

Il parco si snoda su una superficie di 633.000 ettari e dista da Melbourne poco più di 400 chilometri. Sono molte le persone che, proprio partendo dalla capitale, decidono di intraprendere questo viaggio per andare alla scoperta di un’area naturale ancora poco battuta dal turismo di massa.

Il Murray-Sunset National Park, a oggi, ospita oltre 600 esemplari di piante che, durante le diverse stagioni, esplodono in tutta la loro bellezza trasformando l’area in un tripudio di colori. Il parco, inoltre, è l’habitat di oltre 300 specie di uccelli, un santuario dei volatili che appassiona tutti gli amanti del birdwatching.

Ma c’è qualcosa di ancora più sorprendente che spinge gli amanti della natura a raggiungere questo luogo, ed è quel paesaggio che si apre davanti agli occhi di chi guarda e che assomiglia, per forme e linee, a uno scenario fiabesco. Il Murray-Sunset National Park, infatti, comprende anche il Pink Lakes State Park, un’area caratterizzata da diversi specchi d’acqua che assumono la caratteristica colorazione rosa.

Tra questi laghi, che sembrano dipinti da un pittore, spicca il Crosbie Lake, uno dei più famosi e fotografati della zona, ma non è l’unico. All’interno del parco, infatti, è possibile trovare altri bacini rosa, e tutti sono destinati a lasciare senza fiato.

Il lago rosa che sembra una fiaba

La caratteristica nuance che colora il lago Crosbie, e tutti gli altri che si snodano all’interno del Murray-Sunset National Park, è data dalla presenza dell’alga Dunaliella salina che, nel periodo estivo, tinge di meraviglia l’acqua restituendo allo sguardo un paesaggio incantato.

Alla fine dell’estate, poi, i laghi evaporano sotto i raggi infuocati del sole, facendo emergere delle croste di sale rosa che consentono ai viaggiatori di camminare sulle acque.

Passeggiare all’interno del Murray-Sunset National Park, e raggiungere la zona dei laghi, è un’esperienza davvero imperdibile per tutti gli amanti della natura. Ma non è l’unica che si può vivere qui. Proprio nei pressi del lago Crosbie, il più grande e suggestivo dei Pink Lakes, è stato inaugurato un campeggio che permette ai visitatori di dormire sotto il cielo stellato e di risvegliarsi davanti a una distesa rosa che si perde all’infinito.