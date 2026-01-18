Laureata in Gestione delle Arti e delle Attività Culturali, vive tra Italia e Spagna. Curiosa per natura, ama scrivere di storie che la appassionano.

C’è un pontile di legno che si allunga sulle acque color smeraldo di un lago alpino svizzero e che, negli ultimi anni, è diventato una vera calamita per i viaggiatori di mezzo mondo. La sua popolarità non è legata a un’opera architettonica straordinaria e nemmeno a un avvenimento storico, ma a una scena romantica diventata iconica grazie a una serie Tv Netflix: Crash Landing on You.

Da quando è arrivata sugli schermi nel 2019, quel pontile nel piccolo villaggio di Iseltwald, affacciato sul lago di Brienz, è entrato nell’immaginario collettivo, soprattutto in Asia, trasformandosi in una delle mete più fotografate della Svizzera.

Un pontile che manda in delirio i turisti

La serie sudcoreana Crash Landing on You ha riscosso un successo mondiale ed è ancora uno dei K-drama più apprezzati anche in Italia. Racconta la storia di una ricca ereditiera sudcoreana che, a seguito di un incidente in parapendio, finisce in Corea del Nord e si innamora inaspettatamente di un ufficiale dell’esercito. Un racconto romantico che ha conquistato (e continua a farlo) milioni di spettatori.

È così che Iseltwald si è trasformato in uno dei casi più emblematici di turismo legato a film e serie TV, proprio come è successo ad altri luoghi ormai celebri, come il quartiere di Notting Hill a Londra, grazie all’omonimo film con Hugh Grant e Julia Roberts, o la stazione di King’s Cross a Londra legata a Harry Potter.

In una delle scene più celebri della serie Tv sudcoreana, i due protagonisti si incontrano proprio sulle rive del lago di Brienz, camminando su un semplice pontile in legno che, fino a quel momento, era conosciuto quasi esclusivamente dagli abitanti del posto.

Da allora, il pontile di Iseltwald è diventato una tappa irrinunciabile per fan e curiosi. I turisti arrivano da Corea del Sud, Filippine e altri Paesi asiatici per rivivere quel momento romantico. Tanti lo hanno fatto diventare uno spot perfetto per la proposta di matrimonio e per scattare fotografie durante la luna di miele, oppure una meta da raggiungere a San Valentino.

Iseltwald, vittima (e beneficiaria) del suo stesso successo

Il successo improvviso di questo pontile, però, ha avuto un impatto significativo sulla vita del piccolo villaggio bernese di Iseltwald. Conta solo poche centinaia di abitanti, ma si è trovato a gestire un afflusso turistico continuo e spesso concentrato in poche ore della giornata. Per questo motivo, le autorità locali hanno deciso di far pagare l’accesso al pontile, una misura pensata per limitare il numero di visitatori e contribuire alla manutenzione dell’area.

Crash Landing on You, non ha acceso i riflettori soltanto sul suggestivo pontile entrato ormai nella lista delle cose da vedere in questo territorio, ma anche su tutto il lago di Brienz e sull’Oberland bernese, una delle regioni più scenografiche della Svizzera. Le acque turchesi del lago, incorniciate da montagne ripide e boschi rigogliosi, offrono un paesaggio talmente suggestivo da sembrare uscito direttamente da un quadro.

Dove si trova il pontile e come raggiungerlo

Il celebre pontile si trova a pochi passi dal centro del villaggio di Iseltwald, una piccola località dell’Oberland bernese affacciata direttamente sulle rive del lago di Brienz, nel cuore della Svizzera centrale. Iseltwald dista circa 10 chilometri da Interlaken, uno dei principali centri turistici della regione. Si raggiunge facilmente a piedi, rendendo la visita adatta anche a chi ha poco tempo a disposizione, ma non vuole rinunciare a uno dei luoghi più iconici che uniscono natura mozzafiato e cultura pop.

Si può arrivare a Iseltwald dall’Italia anche in un comodo viaggio in treno: da Milano o Domodossola si può prendere un collegamento ferroviario diretto o con un cambio verso Spiez o Interlaken Ost. Da Interlaken, il villaggio è collegato da autobus di linea (PostBus), con corse potenziate nei mesi estivi proprio per far fronte all’elevato afflusso di visitatori verso Iseltwald.

In alternativa, chi viaggia in auto può raggiungere Iseltwald passando dal Tunnel del Sempione o dal San Gottardo, proseguendo poi verso Interlaken e seguendo le indicazioni per il lago di Brienz.