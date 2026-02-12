I luoghi più celebri della serie Tv che ha conquistato un'intera generazione di adolescenti sono reali e visitabili: ecco dove si trovano

Getty Images/iStock Il celebre ponte di Cape Fear, tra i luoghi di Dawson's Creek

C’è chi, tra il ’98 e i primi anni 2000, ha amato follemente Dawson’s Creek… e chi mente: è il teen drama americano che ha segnato un’epoca, un racconto profondo dei tormenti, dei pensieri e delle speranze di un’adolescenza che non era ancora schiava di internet, smartphone e social media. Quando per parlare con la “cotta” del momento ci si recava a casa sua o ci si incontrava nei luoghi dove soprattutto d’estate si usciva tutti i giorni.

Dawson Leery (interpretato dal compianto James Van Der Beek), Joey Potter (Katie Holmes), Pacey Witter (Joshua Jackson) e Jen Lindley (Michelle Williams) sono i quattro protagonisti principali: con le loro storie personali, d’amore e d’amicizia ci hanno accompagnato lungo le 6 intense stagioni di Dawson’s Creek, creata da Kevin Williamson (non preoccupatevi, chi ha nostalgia può rivedersi tutte le stagioni su Mediaset Infinity). Ma oltre ai personaggi, a rendere unica la serie sono state le sue location: luoghi reali, riconoscibili, che si sono trasformati nell’ideale Capeside e che restano iconiche mete raggiunte ancora oggi da tantissimi fan.

La casa di Dawson e il celebre molo

6424 Head Road, Wilmington, NC 28409: può sembrare un semplice indirizzo come tanti altri, ma qui sorge una casa speciale, divenuta simbolo indiscusso della serie Tv Dawson’s Creek.

Si tratta della villa in cui viveva la famiglia di Dawson, affacciata sull’acqua con il suo inconfondibile portico bianco, la finestra della camera da letto dalla quale Joey entrava di nascosto, e il celebre pontile che si allunga verso l’acqua e dove Dawson e Joey passavano ore a chiacchierare.

Si trova a Wilmington, città portuale della Carolina del Nord (nella contea di New Hanover), famosa per il suo distretto storico e il fiume Cape Fear e trasformata per l’occasione in una Capeside immaginaria. Molte scene interne sono state girate in studio, ma la sua scalinata, gli esterni e le atmosfere in cui è immersa sono sempre stati reali.

Nel momento in cui si scrive, la villa è in vendita. La cifra? Ben 3 milioni e 250mila dollari.

Hell’s Kitchen

Hell’s Kitchen, il bar in cui lavoravano Joey ed Eddie, era un set temporaneo usato nella sesta stagione, dopodiché è stato acquistato da un imprenditore della zona e riconvertito in un vero bar aperto al pubblico. È stato utilizzato come location di altre produzioni cinematografiche, come One Tree Hill e L’estate nei tuoi occhi. Si trova al 118 Princess Street di Wilmington.

Le case di Joey e Jack

Non distante dalla casa di Dawson, sorgeva la casa di Joey, sempre a Hewletts Creek: in realtà, l’edificio originale non esiste più poiché è stato demolito, ma il pontile e l’area circostante restano una meta per i fan.

La casa di Jack, invece, si trova al 207 S 3rd Street, sempre a Wilmington, a pochi passi dal lungomare. Un quartiere tranquillo e residenziale dove camminando ci si può immaginare di trovarsi nella Capeside della celebre serie. È facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici dal centro città, grazie alle linee di autobus 201 e 210, che fermano proprio nelle immediate vicinanze.

Capeside High School

In molte scene i giovani protagonisti sono a scuola, nella fittizia Capeside High School: in realtà, si tratta del campus della University of North Carolina at Wilmington (UNCW), nella parte nord della città. Tutt’oggi è visitabile, anche se più distante dalle altre location della serie: si può raggiungere comodamente con gli autobus 103 o 107, oppure in auto.

La pescheria dei Dawson

Michaels on the Waterfront è il locale in cui si trova la pescheria di proprietà della famiglia Dawson, che appare in molte riprese della serie Tv. Si trova al numero 5 di South Water Street.

Il muro di Joey

La dichiarazione d’amore più struggente di Dawson’s Creek è stata quella di Pacey: ha affittato un muro per Joey e su cui ha dipinto la scritta “Ask me to stay” (“Chiedimi di restare”). Quel muro esiste ancora, pur essendo parzialmente coperto da un locale che si è insediato proprio di fronte. Dove si trova? Sul lato sud del City Limits Saloon, al 28 di South Front Street, di fronte al Reel Cafe (e più precisamente all’angolo tra Dock e Front Street).

Le altre location a Wilmington

Sono tantissimi gli scorci di Wilmington che appaiono nelle 6 stagioni di Dawson’s Creek: dal Riverwalk al Market Street fino a Front Street, ovvero il cuore urbano in cui si svolgono molte sequenze quotidiane.

Tra i luoghi reali più suggestivi spiccano anche gli Airlie Gardens di Wilmington. Tra laghetti, ponticelli, alberi secolari e fioriture, i personaggi si muovevano in questo giardino durante numerose scene romantiche. Si trova al 300 di Airlie Road, a circa 15 minuti dal centro di Wilmington.

Un altro luogo simbolo della serie è il tratto di costa particolarmente scenografico del Fort Fisher State Recreation Area, che fa da sfondo alle lunghe passeggiate sulla spiaggia e ai momenti di riflessione dei protagonisti.

Wrightsville Beach

Altro sfondo popolarissimo nella serie è la costa di Wrightsville Beach, lungo il lato meridionale noto come Banks Channel. Qui diversi spot appaiono nelle scene, come il Bluewater Grill, lungo l’Intracoastal Waterway, dove Joey ha cantato nel talent show Miss Windjammer, oppure il Dockside Restaurant al 1308 di Airlie Road, utilizzato per le riprese del ristorante “The Icehouse” di Pacey quando la telecamera era rivolta verso l’acqua.