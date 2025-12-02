Giornalista, viaggia fin da quando era bambina e parla correntemente inglese e francese. Curiosa, autonoma e intraprendente, odia la routine e fare la valigia.

123RF/Paramount Tra deserto e pozzi di petrolio, le location di Landman nel Texas

Pozzi di petrolio, sabbia del deserto, pick-up, cappelli da cowboy e boots. Sono questi gli ingredienti che fanno della serie Tv Paramount+ Landman, giunta alla seconda stagione, un successo assicurato. Merito anche del cast stellare che vede tra i protagonisti Billy Bob Thornton, Jon Hamm, Demi Moore e Andy Garcia, ma anche la bellissima Ali Larter e il mitico Sam Elliott, noto volto del genere western.

Ambientata in un Texas in grande espansione, Landman è la versione moderna della corsa al petrolio tra operai e miliardari che alimentano un boom petrolifero così grande da ridefinire il clima, l’economia e la geopolitica, con un mix di American Life e traffici narcos al confine con il Messico.

Sotto la crescente pressione della M-Tex Oil, la compagnia petrolifera di Monty Miller (Jon Hamm) e della moglie Cami (Demi Moore) dove lavora Tommy Norris (Billy Bob Thornton) divenendone presidente e del cartello della droga a capo del quale c’è Danny “Gallino” Morrell (Andy Garcia), sopravvivere nel Texas occidentale non è semplice.

@Paramount

Se vi affascinano i tramonti rosso sabbia e le ambientazioni western, questa serie è accattivante tanto quanto Yellowstone, ambientata tra le montagne e le valli del Montana, ma anche un po’ nel Texas e non molto lontano dalle location di Landman.

Quali sono le location di Landman

Nell’immensità dell’indistinguibile deserto texano, tra pozzi di petrolio e strade sterrate, sono riconoscili alcuni luoghi in particolare della cittadina di Fort Worth, a mezz’ora da Dallas, vera icona della Western way of life. Al contrario di quanto accade a Dallas, infatti, una metropoli che quasi nulla ha a che fare con l’atmosfera da cowboy, Fort Worth è l’emblema del Texas proprio come ce lo immaginiamo.

@Paramount

Ecco allora che per le strade Tommy incrocia i buoi dalle corna lunga – big horn – che sfilano per la cattle drive che si tiene tutti i giorni due volte al giorno (mattina e pomeriggio), la transumanza delle mandrie che vengono condotte dai cowboy attraverso le strade del centralissimo quartiere degli Stockyards. Questo evento, completamente gratuito, che si tiene da ben 25 anni, rende omaggio al patrimonio western di Fort Worth, celebrandone la storia come stazione di scambio per i cowboy e porta d’accesso al mitico Old Wild West.

@Visit Fort Worth

Ben riconoscibile è anche Billy Bob’s Texas, il più grande honky tonk del mondo dove si balla la famosa line dance. È qui che la bomba sexy Angela (Ali Larter), moglie di Tommy, balla con il suocero T. L. Norris (Sam Elliott).

@Paramount

Arredamento da elegante chalet di montagna con elementi di design sono quelli dove s’incontrano Tommy e Cami in uno dei salotti del Bowie House Hotel, uno degli alberghi più belli di Fort Worth, tra divani di velluto, boiserie, quadri di cavalli stilizzati e camini scoppiettanti.

È il Texas Christian University campus sempre di Fort Worth la prestigiosa università dove Angela accompagna la figlia Ainsley per il colloquio di ammissione e dove viene presa solo per essere stata raccomandata come cheerleader.

@SiViaggia - Ilaria Santi

Per alcune scene è stato usato il vero headquarter dell’American Association of Professional Landmen, e sono riconoscibili altre location come il Will Rogers Memorial Center’s, dove si svolgono i rodeo, con la sua Pioneer Tower e la Dickies Arena, dove solitamente si tengono concerti ed eventi sportivi.