Fonte: ufficio stampa/iStock La Moschea di Ortaköy con gli attori della serie

Debutta oggi, martedì 3 giugno alle 14:45, su Canale 5, La forza di una donna, nuova serie in prima visione assoluta ed esclusiva. Si tratta del remake del pluripremiato thriller-drama giapponese Woman, una storia intensa e toccante che racconta la resilienza di Bahar, madre single costretta a crescere due figli da sola dopo la scomparsa del marito.

Prodotta da Medyapım e MF Yapım, con la sceneggiatura di Hande Altaylı, la fiction è ambientata in Turchia a Istanbul, principalmente nello storico quartiere di Tarlabaşı, cornice perfetta per una trama fatta di emozioni, misteri e colpi di scena, e nel distretto di Beşiktaş, dove c’è il quartiere Ortaköy.

Nel cast troviamo Özge Özpirinçci nei panni della protagonista, accanto a Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar e Seray Kaya. La serie ha già conquistato il pubblico internazionale, ottenendo numerose nomination e vincendo nove premi, e ora si appresta a emozionare anche il pubblico italiano.

Nel corso della narrazione, Bahar affronta numerose sfide, tra cui una grave malattia e la sorprendente scoperta che il marito, creduto morto, è ancora vivo. Il tutto si svolge in una Istanbul vibrante, che diventa parte integrante del racconto.

Scopriamo insieme le location principali dove è stata girata questa appassionante fiction.

Beşiktaş: il distretto simbolo della modernità e della tradizione

Situato sulla sponda europea di Istanbul affacciato sul Bosforo, Beşiktaş è uno dei distretti più vivaci e culturalmente ricchi della città. Noto per la sua energia giovane, le università, i mercati locali e la vita notturna, Beşiktaş offre un mix perfetto tra modernità e storia. Le sue strade affollate, i caffè storici e il continuo via vai di persone rappresentano l’ambiente ideale per una fiction come La forza di una donna, che racconta la quotidianità e le difficoltà di una madre sola in una grande metropoli. Le scene ambientate in questa zona restituiscono un senso autentico di vita urbana, enfatizzando il contesto sociale in cui si muove la protagonista Bahar.

Ortaköy: fascino sul Bosforo tra moschee e mercatini

All’interno del distretto di Beşiktaş si trova Ortaköy, uno dei quartieri più pittoreschi di Istanbul in Turchia, affacciato direttamente sullo stretto del Bosforo. Caratterizzato dalla famosa Moschea di Ortaköy, dai vicoli ricchi di bancarelle, artisti di strada e locali affacciati sull’acqua, Ortaköy è un luogo dal grande impatto visivo. Nella fiction, queste atmosfere suggestive offrono uno sfondo emozionante e visivamente potente per le vicende della protagonista. Il quartiere rappresenta la bellezza nascosta nella fatica del vivere quotidiano, in perfetta armonia con i toni drammatici e poetici della serie.

Tarlabaşı: un quartiere autentico e carico di tensione narrativa

Fonte: iStock

Le scene più intense e drammatiche della fiction, comprese le sparatorie e i momenti ad alta tensione, sono state girate nel quartiere di Tarlabaşı, una zona storica di Istanbul situata vicino a Taksim. Con le sue strade strette, i palazzi fatiscenti ma affascinanti e una popolazione variegata, Tarlabaşı è spesso usata come ambientazione per storie crude e reali. È un luogo che parla di resistenza e marginalità, elementi centrali nella vita di Bahar. La scelta di girare qui non è casuale: questo quartiere riflette perfettamente il lato più duro e realistico della serie, offrendo allo spettatore un’immersione profonda nelle difficoltà quotidiane e nel coraggio necessario per affrontarle.