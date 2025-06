iStock/Ufficio Stampa Le location della nuova fiction Forbidden Fruit

Che il pubblico italiano accolga calorosamente le fiction turche è ormai un dato di fatto. Non stupisce, quindi, che nel palinsesto estivo di Canale 5 arrivi una nuova soap opera intrisa di misteri e intrighi. Stiamo parlando di Forbidden Fruit, in onda dal 30 giugno alle 14:10.

Chiamata in turco Yasak Elma, la fiction segue le vicende di due sorelle legatissime, ma molto diverse tra loro. Da una parte c’è Yıldız, attirata dal “frutto proibito” (da qui il nome della serie) rappresentato dal potere e dalla vita di lusso, intenta ad aiutare la ricca e facoltosa Ender Celebi a incastrare il marito Halit Argun iniziando a lavorare come donna delle pulizie nelle sua casa. Dall’altra, invece, c’è Zeynep, che inizia a lavorare negli uffici di uno dei soci in affari del facoltoso Halit, ovvero l’affascinante Alihan Taşdemir: questo sarà un incontro che le cambierà la vita. Il tutto sullo sfondo di alcuni dei quartieri più belli di Istanbul.

Le location a Istanbul

La fiction Yasak Elma – Forbidden Fruit, seppur una novità sugli schermi italiani, è già nota tra il pubblico in Turchia per i suoi drammi ad alta tensione e per le ambientazioni lussuose, con molte scene girate in sfarzose ville affacciate sul Bosforo. Queste residenze, situate nel raffinato quartiere di Yeniköy, non sono aperte al pubblico, ma i fan possono ammirarle dall’acqua partecipando a un tour sul fiume. Le ville di lusso presenti in Yasak Elma contribuiscono al fascino visivo della serie, offrendo uno scorcio esclusivo sullo stile di vita dell’élite di Istanbul.

Per sfruttare la magnificenza degli edifici storici e le suggestive ambientazioni della città, nei diversi episodi compaiono anche altri quartieri rinomati. Tra questi c’è Beykoz, uno dei quartieri più verdi e situato sulla sponda asiatica del Bosforo: è noto per i suoi paesaggi naturali e le ville storiche affacciate sul mare. A differenza delle zone più frenetiche di Istanbul, Beykoz offre un’atmosfera più rilassata e residenziale ed è spesso considerato un rifugio per le famiglie benestanti e le celebrità turche.

Tra i quartieri compare anche Sarıyer, dove sono presenti altrettante ville storiche, e il più dinamico Beyoğlu, dove si trovano alcuni dei luoghi più famosi della città come la Torre di Galata.

Una delle attrici, durante un’intervista, ha dichiarato: “La serie è piena di intrighi. Alterna momenti drammatici ad altri divertenti ed emozionanti. Insomma, unisce toni amari con elementi dolci e romantici. E può contare sull’incantevole ambientazione e lo stile di vita di Istanbul con le sue dimore, i paesaggi, i luoghi, la musica, gli abiti da sogno”.

Le scene girate fuori da Istanbul

Oltre a Istanbul, alcune scene sono state girate anche nella provincia di Kocaeli che, pur essendo nota soprattutto per la sua vocazione industriale, offre diversi scenari ideali per le riprese. Tra le ville lussuose immerse nel verde a Kartepe, i boschi e le cascate nei dintorni di Maşukiye, le spiagge sul Mar Nero a Kandıra, colline e laghi, la produzione ha sfruttato i suoi contesti sia eleganti che naturali senza allontanarsi troppo da Istanbul. Infine, per gli ultimi episodi, sono state utilizzate anche alcune location in Toscana.