Le location di Tradimento, la serie Tv turca che ha fatto innamorare tutti

Una delle serie tv turche più amate dal pubblico italiano è stata girata a Istanbul, in due quartieri famosi per le atmosfere vivaci, artistiche e suggestive

Foto di Elena Usai

Elena Usai

Travel blogger & content creator

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

Pubblicato: 5 Settembre 2025 14:34

iStock/Getty Images
Le location della serie Tradimento

I numeri parlano chiaro, insieme a una fandom sempre più ampia e fedele: la serie Tv turca Tradimento (Aldatmak) è un vero successo. Trasmessa in prima serata su Canale 5, la serie, arrivata alla sua seconda stagione, mette al centro un dramma familiare, dove una fitta rete di bugie, omissioni e segreti andrà a compromettere la solidità dei rapporti che legano i protagonisti.

La trama ruota attorno a Güzide Özgüder, una giudice di famiglia rispettata nel suo ambiente che, pensando di avere una famiglia perfetta, vede crollare tutte le sue certezze quando scopre tutta una serie di bugie e fatti nascosti. Dal marito, Tarik, che vive una doppia vita ormai da diversi anni, al figlio Ozan, che ha investito una cospicua somma di denaro, donata dal padre, in criptovalute, fino alla figlia Oylum, che l’ha ingannata con i suoi racconti su un percorso universitario che in realtà nasconde ben altre ambizioni.

I personaggi sono interpretati da volti noti al pubblico italiano come Vahide Perçin, Aras Aydın, comparso in “Cherry Season” nel ruolo di Emre, Özlem Tokaslan, una delle protagoniste di “DayDreamer-Le ali del sogno” e İlayda Çevik, il volto della perfida Betül di “Terra Amara”.

Aspettando l’attesissimo finale della seconda stagione, in programmazione il 12 settembre 2025 su Canale 5 in prima serata, vi raccontiamo qui le location a Istanbul che hanno fatto da sfondo alla storia.

