Jurassic World, le location mozzafiato del colossal di Colin Trevorrow

Come per il primo Jurassic Park del 1993 anche in Jurassic World le Hawaii sostituiscono la fittizia Isla Nublar dove si è sviluppato il progetto di John Hammond, al largo di Costarica. Nell’avventura sequel con Chris Pratt e Bryce Dallas Howard sono passati 22 anni dagli eventi del primo film di Spielberg e il parco a tema dinosauri è operativo e attira molti visitatori, ma la gestione non si accontenta e vuole dar vita a una nuova specie di dinosauro mai esistita prima, l’Indominus Rex. Qualcosa ovviamente non va secondo i piani e una minaccia mette in pericolo tutte le persone presenti sull’isola.

Il film di Colin Trevorrow del 2015 ha riacceso il fascino per i dinosauri rinnovando il franchise, ma ha anche regalato al pubblico dei paesaggi mozzafiato sul grande schermo con la bellezza lussureggiante e selvaggia delle Hawaii che sono la location principale. Conosciute per i loro paesaggi spettacolari, dalle giungle verdeggianti alle spiagge incontaminate, le Hawaii sono da tempo uno sfondo preferito dai registi che cercano di catturare l’essenza dell’avventura e della meraviglia.

Dove è stato girato

Le meraviglie naturali delle Hawaii hanno svolto un ruolo fondamentale nel dare vita al mondo di Jurassic World, consolidando ulteriormente la reputazione dell’isola come paradiso cinematografico. Il fascino delle Hawaii per i registi è profondamente radicato nei suoi paesaggi e climi sorprendentemente diversi, offrendo un arazzo scenico che spazia da giungle lussureggianti e cascate imponenti a scogliere spettacolari e spiagge rilassanti. Questa diversità naturale consente alle Hawaii di fungere da sfondo camaleontico per una miriade di generi cinematografici, passando senza soluzione di continuità dal mondo preistorico dei dinosauri in Jurassic World alle pittoresche ambientazioni delle commedie romantiche. la luce vibrante, le ambientazioni lussureggianti e la comunità locale solidale hanno trasformato queste sfide in opportunità, consentendo la creazione di un’esperienza cinematografica visivamente sbalorditiva e immersiva che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo.

Il fascino delle Hawaii

Tra le location usate per girare Jurassic World c’è il Kualoa Ranch a Oahu, un luogo che non solo ha fornito lo sfondo per numerose scene chiave, ma è anche diventato sinonimo dell’eredità del franchise. Nel ranch sono stati costruiti l’eliporto in montagna del proprietario Masrani (Irrfan Khan), il bungalow fatiscente dell’addestratore di rapaci Owen Grady e il recinto ottagonale sicuro in cui è ospitato il super, nuovo, geneticamente modificato Indominus Rex. Le sue vaste valli e la fitta vegetazione tropicale hanno sostituito la selvaggia e maestosa Isla Nublar, dove i dinosauri hanno nuovamente vagato liberamente nell’immaginazione del pubblico di tutto il mondo. Un parco giochi avventuroso che si estende dai monti Koolau al mare tropicale per 1619 ettari ed è diviso in due aree: la valle settentrionale di Kaaawa con molte location cinematografiche e la valle di Hakippu fronteggiata dal lago hawaiano che si è formato 800 anni fa e la Secret Island Beach.

Oltre al Kualoa Ranch, Jurassic World ha utilizzato altre location degne di nota in tutta Oahu e nelle isole vicine per dare corpo al suo mondo vivido. Tra queste le giungle verdeggianti della Manoa Valley di Honolulu, che rispecchiavano gli habitat preistorici delle star del film, e le coste frastagliate che hanno incorniciato gli incontri epici tra umani e dinosauri. Oahu è la terza più grande isola delle Hawaii e gli appassionati di storia possono visitare Pearl Harbour e la USS Arizona. Ogni location alle Hawaii è stata attentamente selezionata per contribuire alla narrazione del film di bellezza impressionante e pericoli indicibili, mostrando la diversità naturale delle isole e riaffermando il loro status di destinazione di prim’ordine per i registi che cercano di catturare l’essenza di un mondo perduto.

L’enorme set della Main Street del parco nel film è stato costruito nel parco a tema chiuso e abbandonato Six Flags New Orleans, gravemente danneggiato dall’uragano Katrina nel 2005 e mai riaperto. Six Flags è stato anche un set per le riprese di Killer Joe e L’Alba del pianeta delle scimmie ma, anziché rinnovare le giostre abbandonate e dall’atmosfera suggestiva, è stato costruito da zero nell’ampia area di parcheggio del parco. La barca piena di visitatori entusiasti arriva al molo di Makai, Waimanalo, sulla Kalanianaole Highway, appena a nord del Sea Life Park Hawaii, a sud-est di Oahu. Un lungo molo di cemento costruito dallo Stato delle Hawaii per facilitare la ricerca marina nelle isole hawaiane, ospita diverse aziende di ingegneria marina commerciale e HURL (Hawaii Underwater Research Laboratory), anche se, in certi periodi, alcune aree sono aperte al pubblico per la pesca.

Non lontano da Honolulu, il centro di accoglienza e l’hotel di Isla Nublar sono l’Hawaii Convention Center, 1801 Kalakaua Avenue, a Kapiolani Boulevard nel cuore della città e alle porte di Waikiki. Lo zoo di Honolulu, 151 Kapahulu Avenue, è diventato lo “zoo di animali domestici” di Jurassic World, dove i bambini possono avvicinarsi ai dinosauri più piccoli, teneri e vegetariani.

Fuggendo per salvarsi la vita, Jake e Gray saltano giù dalle Manoa Falls di Oahu, in una foresta pluviale tropicale tra le montagne Ko’olau. Alte circa 45 metri si possono raggiungere a piedi attraverso il Manoa Falls Trail, un sentiero di circa 2 km e mezzo immerso nella natura del luogo. Lungo il sentiero, si passa per l’abbandonato Paradise Park, 3737 Manoa Road, un tempo un santuario per uccelli, che è in rovina dal 1994. Questo è stato utilizzato come i resti del vecchio parco del 1993, dove i ragazzi ottengono una delle vecchie jeep in ordine di lavoro. Lo spettacolare skyline dell’isola visto dal mare è la magnifica costa di Na Pali sulla costa settentrionale di Kauai. Più piccola e meno sviluppata commercialmente di Oahu, la “Garden Isle” di Kauai, tutta cime frastagliate e valli scoscese, ha fornito i paesaggi più aspri di Isla Nublar, con riprese a Lawai a sud dell’isola, oltre a scorci di siti utilizzati nel primo film tra cui Olokele Valley, a pochi km a nord-ovest di Waimea, Blue Hole (l’area del recinto dei tirannosauri) e Manawaiopuna Falls nella valle di Hanapepe (dove l’elicottero di Hammond è atterrato per la prima volta tanti anni fa).