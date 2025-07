iStock/Ufficio stampa Le location di Jurassic Park

Correva l’anno 1993 quando il film destinato a diventare uno dei maggiori cult anni ’90, usciva nelle sale di tutto il mondo. Intramontabile e anni luce avanti tecnicamente, rispetto ai prodotti dell’epoca, Jurassic Park ha saputo rimanere vivo, influenzando le generazione fino ad oggi. La sceneggiatura di questo capolavoro, affidata a David Koepp e Michael Crichton (scrittore del romanzo omonimo pubblicato nel 1990), costruì una struttura solida per un racconto che fu poi trasposto magistralmente dalla brillante visione registica di Steven Spielberg. I dinosauri non passano mai di moda e questo film ne è la prova. Da più di trent’anni la saga giurassica si rinnova, trovando sempre il modo di adattarsi. Vediamo ora le location che fanno da sfondo al cult, determinanti per veicolare le sensazioni che hanno portato a questo travolgente impatto sul pubblico.

Di cosa parla il film

Il miliardario John Hammond, fondatore della InGen, crea un parco a tema preistorico su Isla Nublar, popolato da dinosauri clonati grazie al DNA estratto da zanzare fossili. Prima dell’apertura, invita un gruppo di esperti e i suoi nipoti per una visita di controllo. Ma quando un dipendente sabota il sistema di sicurezza per rubare embrioni, i dinosauri si liberano. Il gruppo si ritrova intrappolato sull’isola, braccato da predatori letali come il T-Rex e i velociraptor. Solo pochi riusciranno a sopravvivere e a fuggire, mentre il sogno del parco va in frantumi.

Dove è stato girato

Con tre Oscar e svariati altri premi all’attivo, Jurassic Park vive profondamente di ambientazioni. Non sono solo i dinosauri a creare tensione e fascino, anche i luoghi in cui si svolge la storia contribuiscono a trasmettere pericolo e meraviglia. Scopriamo allora le location principali dove è stato girato il film, per rivivere gli scenari che ci hanno affascinato al cinema. La maggior parte delle location che vediamo in Jurassic Park si trova a Kauai, la più piccola e bella delle quattro principali isole hawaiane, magnifica nel risultato finale nonostante l’uragano Iniki, che nel 1992 (durante le riprese) bloccò la troupe sull’isola. Alcune scene di tempesta del film, infatti, sono reali, girate durante l’arrivo dell’uragano.

Hawaii – Isola di Kauai

La gran parte delle scene esterne del film è stata girata sull’isola di Kauai, Hawaii, nota per la sua vegetazione lussureggiante, le montagne e le cascate: un luogo perfetto per ricreare l’ambiente esotico e primordiale di Isla Nublar. Famosissima grazie al film, è la prima vista dell’isola dall’elicottero, con i verdi pendii della costa e l’imponente scorcio naturale. Si tratta di Na Pali a Kauai, a ovest del Limahuli Garden, sulla costa settentrionale. Non è possibile accedere alle valli scoscese in auto, seppur alcuni spericolati percorrano il sentiero da Ke’e Beach alla valle di Kalalau. In alternativa, molto più sicuro e comodo, si può optare per un tour in barca o in elicottero.

Le aspre scogliere di Na Pali l’avevano resa inoltre ideale per inscenare la costa di Skull Island nella versione del 1976 di King Kong. La valle, invece, attraverso cui prosegue il volo in elicottero si trova a sud dell’isola, Hanapepe. Altro luogo difficile da raggiungere è poi quello in cui sono stati eretti i giganteschi cancelli d’ingresso del Jurassic Park, nel cuore di Kauai, ai piedi del Monte Wai’ale’ale. Sebbene i cancelli siano stati rimossi dopo le riprese, due alti pali rimangono ancora ai lati del sentiero. Per raggiungerli è necessario percorrere a piedi circa 13 chilometri, seguendo la Kuamo’o Road da Wailua fino a quando la strada asfaltata non si trasforma in sterrata, diventando la Waikoko Forest Management Road.

Tornando al prologo invece, in cui vediamo un membro dello staff del parco che cade preda di una creatura invisibile caricata in un container, è stato girato al Limahuli Garden, al civico 5-8291 di Kuhio Highway, ad Hanalei, sulla costa settentrionale di Kauai. Dal 1976, il giardino è una delle proprietà che compongono il National Tropical Botanical Garden ed è aperto al pubblico. Mentre il lungomare di Kapaa, sempre sulla Kuhio Highway, è stato trasformato nel bar all’aperto di “San Jose, Costa Rica”, dove l’avido Dennis Nedry (Wayne Knight) viene pagato per contrabbandare embrioni di dinosauro in una bomboletta di schiuma da barba. Da notare che Spielberg non era estraneo a Kauai, dato che la scena iniziale de I predatori dell’arca perduta fu girata proprio lì nel 1980. L’isola è lunga 53 chilometri e larga 40 chilometri nel punto più largo.

Hawaii – Isola di Oʻahu

Passando alle altre sequenze del film, sempre hawaiane, ci ritroviamo a Oʻahu, nei dintorni della famosa Kualoa Ranch, molto più usata poi nei sequel (specialmente i Jurassic World). Qui si trovano vallate spettacolari e aperte, perfette per le scene con i Branchiosauri. C’è poi una location che di certo tutti ricorderanno, quella in cui Alan Grant e i bambini si ritrovano sul percorso di una mandria di Gallimimus in fuga dal T-Rex. Questa fuga precipitosa è stata filmata sempre al Kualoa Ranch, sulla Kamehameha Highway, nella valle di Ka’a’awa, la più popolosa e sviluppata delle isole. Il ranch è aperto ai visitatori e l’albero caduto, sotto il quale Grant e i bambini si riparano, è ancora lì e offre un’ottima opportunità fotografica. È disponibile un tour di un’ora, che comprende i luoghi di Godzilla del 1998, 50 volte il primo bacio e la serie tv Lost.

California (Studi Universal a Los Angeles)

Infine, le sequenze in interni (come il laboratorio ad esempio) e molte delle scene notturne, sono state girate nei teatri di posa degli Universal Studios a North Hollywood. Qui venivano anche usati gli animatronic a grandezza naturale, creati da Stan Winston. L’unica location negli Stati Uniti continentali è il sito degli scavi, dove i paleontologi Alan Grant (Sam Neill) ed Ellie Sattler (Laura Dern) sono tentati dalla promessa di generosi finanziamenti per visitare il parco, progettato da John Hammond (Richard Attenborough).