La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock/Getty Images Le location della serie IT: Welcome to Derry

È il capolavoro assoluto di Stephen King, uno di quei classici che terrorizza da generazioni. Nel libro, uno degli aspetti più interessanti è che nessuno arriva mai a conoscere la verità definitiva su IT…ed è proprio qui che entra in gioco la nuova serie prequel diretta da Andy Muschietti, già regista dei due adattamenti cinematografici It e It: Capitolo due, rispettivamente del 2017 e del 2019.

IT: Welcome to Derry, in onda a partire dal 27 ottobre 2025 in esclusiva su Sky e in streaming su Now, andrà a scavare nel passato del mostro Pennywise svolgendosi molti anni prima rispetto agli eventi raccontati nei recenti film. Lo scopriremo presto, ma la nuova serie si propone come uno degli show più spaventosi mai approdati sul piccolo schermo.

Dov’è stata girata? Queste le location che hanno trasformato l’immaginaria Derry in uno dei luoghi più terrificanti del mondo.

Port Hope

Anche nella serie torna una delle location che abbiamo già visto per i due film precedenti: Port Hope, in Canada. Per i fan, è conosciuta come “la Derry del mondo reale”, la cittadina immaginaria del Maine dove si nasconde il terrificante clown rapitore di bambini, Pennywise.

iStock

La serie IT: Welcome to Derry mette in primo piano il centro storico di Port Hope e le sue affascinanti strade suburbane. La storica Queen Street, con i suoi edifici d’epoca, fornisce il palcoscenico perfetto per le scene ambientate nel cuore di Derry. Inoltre, il Memorial Park, con il suo famoso monumento ai caduti, è stato utilizzato per diverse riprese significative, contribuendo a ricreare l’atmosfera inquietante e autentica della città immaginaria.

Greater Toronto Area, Ontario

Una parte significativa di IT: Welcome to Derry è stata girata nella Greater Toronto Area (GTA), che comprende la città di Toronto e i comuni circostanti. Questa area metropolitana è nota per ospitare numerosi studi cinematografici di primo piano, tra cui Sullivan Studios, Pinewood Toronto Studios, Revival Film Studios e Moonlight Film Studio. Il team di produzione ha sfruttato le strutture di uno di questi studi per realizzare diverse scene, sia all’interno che all’aperto, approfittando delle moderne attrezzature e dei set già pronti per conferire maggiore qualità e realismo alle riprese.

Delta Secondary School, Hamilton

Situata appena a ovest della Greater Toronto Area, anche Hamilton ha ospitato parte delle riprese. Per le scene ambientate nella scuola superiore di Derry, il team di produzione ha preso possesso del campus della Delta Secondary School, situata al 1284 Main Street East. Fondata nel 1925 e chiusa definitivamente nel 2019, la scuola ha offerto un’ambientazione perfetta per ricreare la Derry High School. Non solo gli esterni, ma anche gli interni delle aule e altri spazi del campus sono stati utilizzati, permettendo di rappresentare la scuola in modo realistico e dettagliato. La combinazione di architettura storica e spazi interni autentici ha contribuito a dare un forte senso di luogo alle scene scolastiche della serie.