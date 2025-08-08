Giornalista, cinefila e anima vagabonda. Ama scrivere di cinema e viaggi, le sue due più grandi passioni da sempre. Toglietele tutto ma non i road movie, i dolci e il mare.

La serie turca If You Love (Ya Çok Seversen), in onda su Canale 5 dopo il debutto su Mediaset Infinity, ha saputo conquistare gli spettatori italiani grazie a un mix di romanticismo, ironia e scenari mozzafiato. La storia segue Ateş Arcalı (Kerem Bürsin), un affascinante erede cresciuto lontano dalla sua terra, dal carattere cinico e poco incline ai legami affettivi.

Il suo ritorno a Istanbul, in seguito alla morte del padre, lo costringe a prendersi cura dei fratelli minori e ad affrontare un passato che aveva lasciato in sospeso. Ad affiancarlo, in modo del tutto inaspettato, c’è Leyla Kökdal (Hafsanur Sancaktutan), una ragazza dal passato turbolento e abile in piccole truffe matrimoniali, che sta cercando le sue origini.

L’incontro tra i due genera un legame insolito, fatto di battibecchi, complicità e segreti, portando lo spettatore in un viaggio emozionante tra sentimento e avventura. Ma facciamo un tour delle suggestive e romantiche location che la produzione ha scelto per raccontare questa avventura.

Dove è stata girata

Uno dei punti di forza di If You Love è senza dubbio la cornice scenografica in cui si sviluppa la vicenda. Le riprese hanno alternato due luoghi molto diversi ma complementari: la metropoli Istanbul e la città di Muğla sulla costa. La scelta di alternare ambientazioni urbane e costiere contribuisce a creare un ritmo visivo ricco di contrasti e suggestioni.

Il fascino di Istanbul

Istanbul è una metropoli turca, con un’energia vibrante e scorci unici. Qui fa da sfondo alla vita frenetica e sofisticata di Ateş tra quartieri eleganti, vie animate, palazzi storici e panorami sul Bosforo che regalano alla serie un’atmosfera cosmopolita e affascinante.

Parliamo della città più grande e popolosa della Turchia, con circa 15 milioni di abitanti, si tratta, inoltre, dell’unica metropoli al mondo a estendersi su due continenti: Europa e Asia, separati dallo stretto del Bosforo. Questa posizione strategica le ha conferito un ruolo centrale nella storia e nel commercio per millenni, rendendola un ponte culturale tra Oriente e Occidente.

Fondata come Bisanzio, poi rinominata Costantinopoli, Istanbul è stata la capitale di tre grandi imperi: Romano, Bizantino e Ottomano. Il suo patrimonio storico e architettonico è ricchissimo, con monumenti come la Basilica di Santa Sofia, la Moschea Blu, il Palazzo Topkapi e il Gran Bazaar, uno dei mercati coperti più antichi e grandi del mondo.

Sulla costa della Turchia

Muğla, situata nella parte sud-occidentale della Turchia, è una regione costiera nota per le sue acque turchesi, i porticcioli pittoreschi e i paesaggi naturali mozzafiato. È una destinazione molto amata sia per le sue splendide spiagge, come quelle di Bodrum, Marmaris e Fethiye, sia per il suo ricco patrimonio storico e culturale.

La città di Muğla, capoluogo della provincia, conserva un fascino autentico con le sue case tradizionali in stile ottomano, le stradine acciottolate e i mercati locali vivaci. Grazie al clima mite e alle sue bellezze naturali, Muğla rappresenta una meta ideale per vacanze estive o per esplorare la cultura e la natura della Turchia sud-occidentale.

Prodotta da Ay Yapım e diretta da Ali Bilgin, Beste Sultan Kasapoğulları e Ali Balcı, If You Love ha ottenuto un grande riscontro in patria e all’estero. Nel 2023, la serie si è aggiudicata premi prestigiosi come “serie romantica dell’anno” ai Pantene Golden Butterfly Awards, con riconoscimenti speciali ai due protagonisti per la loro alchimia sullo schermo.