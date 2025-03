Gioco Pericoloso, i luoghi del thriller con Elodie al cinema dal 13 marzo

Fonte: Ufficio stampa/iStock Le location del film Gioco Pericoloso

Gioco Pericoloso è un film immerso in luoghi misteriosi: la natura del Circeo, una villa abbandonata, una casa con enormi vetrate che amplifica un gioco di sguardi. “I suoni della natura, la pioggia battente, il mare d’inverno, un commento musicale ipnotico sono l’altro elemento centrale di questa storia, che spinge una relazione a tre ai confini della paura” come sottolinea il regista Lucio Pellegrini che porta al cinema questo thriller noir con Elodie, Adriano Giannini ed Edoardo Scarpetta come protagonisti principali.

C’è una coppia, lui è più grande di lei, vivono isolati in una casa al mare, fuori stagione, lontani dal mondo. Giada e Carlo sono una coppia da tanti anni, entrambi artisti. Lui è uno scrittore alla ricerca di una nuova storia da raccontare, lei una ballerina alle prese con la regia del suo primo spettacolo di danza sperimentale. Quando Peter Drago si affaccia nelle loro vite, nessuno dei due sospetta quanto tutto stia per cambiare. Carlo ne resta affascinato, trovando in lui anche una nuova ispirazione creativa, mentre Giada è sempre più̀ inquieta, temendo che il suo passato possa tornare a galla. Ma la verità trova sempre il modo di riemergere.

Dove è stato girato

Gioco Pericolo si può definire un thriller psicologico che ruota intorno a un triangolo: uno scrittore in crisi, una ballerina che vorrebbe diventare una coreografa e un aspirante artista, velleitario e caotico. Le riprese sono state realizzate prevalentemente tra Roma, Latina, Terracina, Sabaudia e il monte Circeo. La zona costiera intorno alla capitale fa da sfondo a un dramma avvincente e sensuale che ritrova Elodie in un ambiente artistico diverso dal suo habitat naturale, la musica. Dopo Sanremo 2025 la cantante torna a lavorare come attrice, tra i suoi lavori precedenti ricordiamo Ti Mangio il Cuore e il doppiaggio di Mufasa per la Disney.

Fonte: Ufficio stampa

Circeo

Il Circeo è una località balneare a pochi km a sud di Roma e il nome deriva dalla mitologia classica, in particolare dalla figura di Circe, una maga dell’Odissea di Omero, che si dice abitasse in quest’area. La presenza di resti archeologici e siti storici testimoniano l’importanza del Circeo durante l’epoca romana e medievale, rendendolo un luogo ideale per coloro che sono interessati alla storia. La sua vicinanza alla capitale lo rende una meta perfetta per una fuga breve al mare, e si può visitare anche il Parco Nazionale del Circeo, istituito nel 1934, che rappresenta un ecosistema unico con diverse specie animali e vegetali.

Questo parco è fondamentale per la conservazione della biodiversità della regione e offre ai turisti innumerevoli opportunità per attività all’aperto come escursioni, birdwatching e passeggiate lungo sentieri immersi nella natura. Le spiagge sono diverse, caratterizzate da un’alternanza di sabbia fine e scogliere suggestive, e si estendono lungo la costa del Parco Nazionale del Circeo. Nei dintorni poi c’è San Felice Circeo, un affascinante paese medievale dove passeggiare tra stradine acciottolate e godere una vista splendida sul mare. Qui, i turisti possono gustare la cucina locale e magari acquistare prodotti artigianali nei negozi caratteristici. Un’altra attrazione imperdibile è il Faro di Capo Circeo, che offre panorami spettacolari e un’opportunità unica per fotografare il paesaggio costiero.

Fonte: iStock

Terracina

Terracina è una località costiera situata nel Lazio, a sud di Roma. Le sue origini risalgono all’epoca romana, quando era conosciuta come “Anxur” e costituiva un importante avamposto militare. Incastonata tra il mare e i monti Ausoni, oltre alle sue bellezze naturali, è nota per i suoi punti di interesse culturale, come il Tempio di Giove Anxur, una struttura antica situata su una collina che offre una vista mozzafiato sul mare. La città ospita anche festival e eventi che celebrano la sua storia e le tradizioni locali, rendendola un luogo vibrante e dinamico. Le spiagge più famose, come Torre Paola e San Felice Circeo, attirano numerosi turisti ogni anno, grazie ai loro servizi e alle numerose attività disponibili. La spiaggia di Torre Paola è particolarmente apprezzata per il suo paesaggio suggestivo e la presenza di resti archeologici nelle vicinanze.

La spiaggia di San Felice Circeo invece offre un’atmosfera più tranquilla e rilassata rispetto ad altre località. Questa spiaggia è ideale per famiglie e per chi cerca un ambiente meno affollato. Con le sue strade acciottolate, edifici storici e piazze affascinanti, il centro storico di Terracina è un invito a passeggiare e a scoprire le tradizioni locali. I visitatori possono anche gustare piatti tipici nei ristoranti e caffè del centro, che offrono un assaggio dell’autentica cucina laziale. Un’altra tappa da non perdere è il mercato locale che si tiene ogni mattina. Qui è possibile trovare prodotti freschi, artigianato locale e souvenir, offrendo un’ottima opportunità per immergersi nella vita quotidiana dei residenti e per assaporare la cultura locale.

Fonte: iStock

Sabaudia

Fondata negli anni 30 per volontà del regime fascista, Sabaudia è caratterizzata dalla sua architettura razionalista, rappresentativa dell’epoca. Questo stile è evidente nei numerosi edifici pubblici e privati, che le conferiscono un fascino distintivo, unico rispetto ad altre località costiere italiane. Situata ai piedi del Monte Circeo e affacciata sul Mar Tirreno, la città vanta spiagge di sabbia fine che si estendono per chilometri, immerse in un contesto naturale di grande rilevanza ecologica. La presenza del Parco Nazionale del Circeo nelle vicinanze arricchisce ulteriormente l’offerta turistica, permettendo agli ospiti di godere di numerose possibilità di escursioni e esperienze all’aria aperta, senza allontanarsi troppo dalla capitale.

La Torre di San Felice, una delle strutture storiche più importanti, rappresenta un simbolo della città e offre una vista panoramica sul mare e sul paesaggio circostante. Inoltre la presenza di strutture ricettive di qualità e ristoranti che servono cucina locale rendono Sabaudia un’ottima meta per chi desidera un soggiorno all’insegna del relax e del divertimento. Per coloro che sono interessati alla cultura, Sabaudia offre diverse attrazioni storiche e musei. I visitatori possono esplorare il centro storico, ammirare l’architettura fascista e visitare il Museo Archeologico, dove sono esposti reperti che raccontano la storia della regione. Ogni angolo della città riflette il suo affascinante passato, offrendo esperienze culturali che arricchiscono la visita. Infine, non si può lasciar perdere l’opportunità di provare la gastronomia locale. Sabaudia è famosa per i suoi piatti di pesce freschissimo e le specialità regionali come la pasta all’amatriciana e il supplì. I ristoranti e le trattorie offrono un’ampia scelta di piatti da gustare, permettendo ai visitatori di immergersi completamente nella cultura culinaria italiana, rendendo così la visita a Sabaudia un’esperienza indimenticabile.