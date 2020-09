I 10 luoghi che devi visitare assolutamente se ami la fiction italiana

Sempre più persone, dopo aver seguitoche sono rimaste nel cuore, organizzano una vera e propria caccia al set , per scoprire e vivere in prima persona quei luoghi che hanno fatto da sfondo alle vicende che hanno seguito con tanto interesse. Dalla Sicilia di Montalbano all'Umbria di Don Matteo passando per la Napoli raccontata da L'amica geniale. Scopriamo insieme quali sonopreferite.