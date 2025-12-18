Scopriamo dove è stato girato il film Norimberga con Russell Crowe e Rami Malek: le location principali tra tribunali e prigioni

Norimberga è il nuovo film storico drammatico diretto da James Vanderbilt che ripercorre la vicenda reale dello psichiatra dell’esercito americano Douglas Kelley durante i processi di Norimberga, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel cast figurano Rami Malek nel ruolo del dottor Kelley e Russell Crowe nei panni del leader nazista Hermann Göring. La storia è ispirata al libro The Nazi and the Psychiatrist di Jack El-Hai. Vediamo tutti i luoghi in cui è stato girato il film presentato in anteprima al Torino Film Festival 2025.

Di cosa parla

Il film racconta i processi di Norimberga, in cui le potenze Alleate portarono davanti alla giustizia i vertici del regime nazista per le atrocità commesse durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare l’Olocausto. Al centro della storia c’è il giovane psichiatra dell’esercito americano Douglas Kelley, incaricato di valutare la capacità mentale dei principali imputati, tra cui spicca Hermann Göring.

Quello che inizia come un esame clinico si trasforma in un intenso confronto psicologico tra Kelley e Göring, un duello di mente e volontà che esplora i limiti della giustizia, della follia e della responsabilità morale. Nel frattempo, l’inflessibile procuratore capo Robert H. Jackson guida l’accusa, determinato a garantire che i crimini del nazismo vengano puniti e a stabilire un precedente legale per il mondo intero. Il film esplora la tensione tra dovere e coscienza, tra giustizia e comprensione dell’indicibile, offrendo uno sguardo profondo sui dilemmi morali dei processi di Norimberga.

Dove è stato girato

Anche se i veri processi di Norimberga si svolsero in Germania, le riprese principali del film Norimberga si sono svolte a Budapest, in Ungheria, tra febbraio e maggio 2024, secondo IMDb. La produzione ha scelto diverse location nella capitale ungherese per ricreare con precisione gli interni del tribunale e del carcere di Norimberga. Grazie a scenografie dettagliate e costumi accurati, Budapest è stata trasformata in una convincente ricostruzione della Germania del dopoguerra.

Il Palazzo del Danubio (noto anche come Palazzo del Parlamento), situato nel centro della città, ha rappresentato una delle location principali del film, ospitando numerose sequenze cruciali, tra cui una scena in un bar e vari spazi per incontri formali con arredamenti eleganti in stile europeo d’epoca. Oltre a questo, diversi set cinematografici e strade cittadine sono stati adattati per rappresentare il mondo in rovina lasciato dalla guerra.

Il regista James Vanderbilt ha collaborato con storici e scenografi per garantire l’autenticità di ogni location, dai sobri pannelli di legno dell’aula di tribunale ai corridoi stretti delle scene di interrogatorio. Budapest è da tempo una meta prediletta per le produzioni storiche, grazie ai suoi edifici e vicoli antichi che evocano perfettamente il passato, rendendola ideale per ricreare le atmosfere degli anni ’40, durante e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale.

Inoltre, gli studi e le troupe cinematografiche ungheresi vantano grande esperienza in produzioni internazionali, un ulteriore motivo che ha convinto la produzione a girare lì. La città ha già ospitato importanti film hollywoodiani, tra cui Blade Runner 2049, Dune: Parte 2 e The Martian. Le riprese si sono svolte nell’arco di pochi mesi, permettendo al team di completare tutte le scene necessarie, dalle intense sequenze in aula alle interviste in carcere, fino ai momenti più significativi dei processi storici di Norimberga.