Luca Argentero è il protagonista di Avvocato Ligas, legal drama visibile dal 6 marzo 2026 in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. La nuova serie Tv, prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures, è tratta dal romanzo “Un caso complicato per l’avvocato Ligas. Perdenti” di Gianluca Ferraris e racconta la storia di un avvocato penalista milanese di talento e affascinante, ma anche cinico, spregiudicato e allergico alle regole, con una vita privata turbolenta.

Oltre alle vicende, i veri protagonisti delle riprese sono anche i luoghi scelti come location, che svelano una Milano inedita e lontana dai consueti cliché visivi della città patinata e della metropoli grigia e verticale, ma che puntano i riflettori anche su due borghi lombardi poco conosciuti.

Di cosa parla

Lorenzo Ligas, interpretato da Luca Argentero, è un brillante penalista del Foro di Milano, noto per la sua mente geniale e la capacità di cogliere indizi dove gli altri non vedono nulla. Il suo talento, però, è accompagnato da un carattere impulsivo che lo porta spesso a sabotare la propria vita. Dopo la separazione dalla moglie Patrizia e il licenziamento dallo studio legale di cui era partner a causa di uno scandalo personale, Ligas si ritrova senza lavoro e con molti nemici.

Lontano dai tribunali tradizionali, decide di ricominciare difendendo clienti difficili e spesso emarginati, quelli che nessun altro avvocato vuole rappresentare. Affiancato dalla giovane praticante Marta Carati, affronta nuovi casi convinto che tutti meritino una difesa e che ogni dettaglio possa cambiare il destino di un processo.

Dove è stata girata la serie Tv

La serie Avvocato Ligas è ambientata in una Milano intensa e stratificata, ma tra le location troviamo anche altri luoghi della Lombardia, come due borghi in Valsassina, e di Roma.

Milano

Tra le location più importanti della serie c’è il monumentale Palazzo di Giustizia di Milano, in Corso di Porta Vittoria, simbolo del sistema giudiziario italiano. Qui sono state girate le scene esterne dei processi, mentre gli interni delle aule sono stati ricostruiti a Roma.

Lo studio legale del protagonista si trova invece in un elegante edificio d’epoca affacciato su Piazza San Babila, a pochi passi dal Quadrilatero della moda: uno spazio simbolo di successo professionale e prestigio. Per le scene nei corridoi del tribunale e nell’ufficio della Pm sono state effettuate riprese nello storico Palazzo Isimbardi, mentre per quelle dell’università di Marta Carati, la praticante di Ligas, è stato scelto il Circolo Filologico Milanese.

Per le scene dalle atmosfere più intime della serie Tv, la troupe si è spostata sui Navigli, il quartiere dei canali storici di Milano tra locali, bar e ristoranti affacciati sull’acqua: questa zona rappresenta il lato più malinconico e romantico della città, scenario di incontri informali e momenti di riflessione.

Si passa poi alla Milano contemporanea che appare nelle scene ambientate nel quartiere di Porta Nuova, caratterizzato da grattacieli e architetture di design. Non mancano anche le icone della città meneghina nel mondo, come il Duomo (che custodisce tantissimi segreti!) e il quartiere di Brera, il rifugio più elegante e riflessivo dell’avvocato Ligas, tra caffè storici, gallerie d’arte e botteghe.

Meno famose, ma altrettanto suggestive, sono le location scelte tra il quartiere Isola, che mostra il volto più giovane e creativo di Milano, e i Giardini Indro Montanelli, uno dei parchi più amati di Milano: qui compaiono la giostra storica, il bar Bianco e gli interni del Museo Civico di Storia Naturale di Milano.

Altre scene sono state girate in ristoranti e locali esclusivi della città, come il Tuya del quartiere di Porta Nuova, la Terrazza Martini con vista sull’iconica torre Velasca, e il club notturno Red Room Members Club, in zona stazione Centrale, suggestivo per il colore rosso dominante nella totalità dell’ambiente. Compare anche l’hotel di lusso Casa Brera, dietro al teatro alla Scala, dove Ligas alloggia temporaneamente perché si sta separando dalla moglie.

Nei dintorni della città, alcune scene sono state effettuate a Villa Litta di Lainate, celebre residenza storica che colpisce per la sua bellezza scenografica. Qui Ligas organizza una grande festa per il compleanno della figlia.

Ballabio e Barzio, due borghi in Valsassina

I piccoli comuni di Ballabio e Barzio, alle porte della Valsassina (LC), sono stati scelti per alcune sequenze ambientate lontano dal contesto urbano milanese. Protagonisti delle riprese sono le vie dei loro centri storici e un edificio storico in particolare: è Palazzo Manzoni (a Barzio), appartenuto agli avi dello scrittore Alessandro Manzoni, che aggiunge un tocco storico e letterario alle ambientazioni della serie.

Roma

Le aule del tribunale milanese sono state ricreate all’interno dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio a Roma. Qui la produzione ha ricostruito le scenografiche aule di giustizia utilizzate nelle scene dei processi.

Anche il Tribunale Militare della Capitale è stato usato per alcune ambientazioni giudiziarie e istituzionali. Il club sportivo frequentato da Ligas, invece, è il Babel Sport Infernetto, centro sportivo nella zona sud di Roma. Qui il protagonista improvvisa il suo nuovo ufficio dopo aver perso lo studio legale.