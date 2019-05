Sciopero dei voli o cancellazioni: 10 cose da sapere

editato in: da

Gli scioperi aerei stanno diventando un vero incubo. Voli cancellati, vacanze rovinate, appuntamenti persi… insomma, viaggiare può diventare più uno stress che un divertimento.

Secondo uno studio condotto da Volagratis, nel 2018 le richieste di informazioni su scioperi e cancellazioni è stata tra i primi tre motivi di contatto dei passeggeri che si sono rivolti all’assistenza clienti per risolvere dubbi e problemi.

Per questo motivo, è stato realizzato un vademecum per non farsi cogliere impreparati e sapere sempre come gestire questa spiacevole situazione:

1. La normativa vigente in Italia impone che, in caso di sciopero del personale del comparto aereo, aeroportuale e delle compagnie, debbano essere garantiti tutti i voli (inclusi i voli charter) in partenza nelle fasce orarie 7-10 e 18-21, nonché i voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza di queste stesse fasce.

2. Quando prenotate i voli tenete a mente che, in Italia, esistono alcuni periodi di franchigia durante i quali, per legge, non può essere effettuata alcuna astensione dal lavoro. Nel trasporto aereo l’Autorità di garanzia per gli scioperi impone non si possa scioperare dal 27 luglio al 5 settembre (considerate però che fuori dai confini nazionali non si applica il periodo di franchigia imposto in Italia e un eventuale sciopero in altri Paesi all’interno di queste date potrebbe comunque ripercuotersi sull’operatività delle compagnie aeree anche in Italia).

3. Prima di prenotare un volo, ricordatevi di verificare il sito dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) dove è disponibile l’elenco degli scioperi al momento autorizzati che coinvolgono il settore. Il consiglio è che, se siete a conoscenza dello sciopero ma non avete ricevuto alcuna comunicazione che vi informa della cancellazione del vostro volo, presentatevi in aeroporto per usufruire delle tutele previste dalla Carta dei Diritti del Passeggero.

4. Volo cancellato, ritardo prolungato o imbarco negato? In questi casi è bene consultare la Carta dei Diritti del Passeggero, uno strumento d’informazione sulle forme di tutela per i viaggiatori: si basa sulle regole comuni istituite dal Parlamento europeo in materia di compensazione e assistenza dovuti dalle compagnie aeree ai passeggeri. Infatti, nei casi sopra citati, potreste avere diritto non solo al rimborso del prezzo del biglietto ma anche a una compensazione da richiedere direttamente al vettore.

5. Per viaggiare senza pensieri, considerate che se prenotate un volo tramite un’agenzia di viaggi online, in caso di cancellazione potrete sempre fare affidamento su un team di assistenza che vi aiuterà nella ricerca di eventuali soluzioni di volo alternative e nel recupero dell’importo del biglietto aereo, gestendo per vostro conto tutte le incombenze direttamente con la compagnia aerea.

6. Se avete acquistato insieme volo + hotel e il volo viene cancellato dalla compagnia, l’agenzia di viaggi online potrà occuparsi di fornirvi soluzioni di volo alternative tra quelle disponibili offerte da tutte le compagnie aeree che coprono la stessa destinazione, senza costi aggiuntivi. Inoltre avrete diritto alle ulteriori tutele previste dalla nuova Direttiva Pacchetti.

7. Se urgenze al lavoro o imprevisti di famiglia vi impediscono di partire, la maggior parte degli operatori low cost non prevede rimborsi in caso di annullamento da parte del passeggero. Per questo motivo, anche se può sembrare un costo aggiuntivo non necessario, si consiglia sempre di aggiungere alla prenotazione l’assicurazione sul viaggio che – per qualche euro in più – consente di risparmiare sulle penali minimizzando i costi in caso di imprevisti a ridosso della partenza.

8. Se avete acquistato un volo e vi siete accorti di aver scelto troppo in fretta le date di partenza e di ritorno, non disperate, potreste essere ancora in tempo per rimediare. In alcuni casi è possibile richiedere la cancellazione della prenotazione in giornata con un minor aggravio di costi.

9. Siete in dubbio sulla possibilità di partire? Attenti a non temporeggiare: in alcuni casi, se la tariffa lo consente, cancellare con più anticipo rispetto alla data di partenza vi permette di recuperare un importo maggiore.

10. Per qualsiasi dubbio consultate la pagina riservata all’assistenza clienti o alle FAQ (Frequently Asked Questions) del sito tramite il quale avrete prenotato per sapere sempre cosa fare, non solo in caso di modifiche e cancellazioni, ma per qualsiasi perplessità relativa alla conferma della prenotazione, all’assicurazione viaggio, al check-in, alle richieste speciali, al pagamento e ai documenti di viaggio.