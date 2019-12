Tessera Roma Pass: cosa comprende e quali vantaggi offre

editato in: da

“Roma non è una città come le altre. È un grande museo, un salotto da attraversare in punta di piedi”. Alberto Sordi descrive alla perfezione la caratteristica peculiare della capitale: ovunque c’è storia, arte e cultura. Roma Pass è lo strumento migliore per godersi la città eterna. Ingressi gratuiti ai musei, sconti e trasporto pubblico illimitato. Ecco tutto quel che c’è da sapere sulla Roma Pass.

Roma Pass: cosa offre?

Della card Roma Pass sono disponibili due opzioni:

Roma Pass 48 hours da 38,50 euro;

da 38,50 euro; Roma Pass 72 hours da 28,00 euro.

I servizi inclusi sono molteplici:

i primi due ingressi gratuiti a musei/siti archeologici con la Roma Pass 72 hours; primo ingresso gratuito al museo/sito archeologico con la Roma Pass 48 hours;

a musei/siti archeologici con la Roma Pass 72 hours; primo ingresso gratuito al museo/sito archeologico con la Roma Pass 48 hours; utilizzo illimitato della rete del trasporto urbano pubblico gestito da ATAC. Sono inclusi: autobus, tram, metropolitana e treni suburbani ad esclusione dei collegamenti speciali con l’Aeroporto di Fiumicino;

gestito da ATAC. Sono inclusi: autobus, tram, metropolitana e treni suburbani ad esclusione dei collegamenti speciali con l’Aeroporto di Fiumicino; riduzioni sul costo del biglietto per i successivi musei/siti archeologici;

sul costo del biglietto per i successivi musei/siti archeologici; accesso dedicato a Castel Sant’Angelo e Musei Capitolini; canali di prenotazione dedicati per il Colosseo, Galleria Borghese, Palazzo Valentini e Domus Romane;

a Castel Sant’Angelo e Musei Capitolini; canali di prenotazione dedicati per il Colosseo, Galleria Borghese, Palazzo Valentini e Domus Romane; sconti per le mostre, gli spettacoli e gli eventi convenzionati.

Oltre alla tessera viene consegnata una mappa della città con ben evidenziati i musei, i siti di interesse, i diversi Tourist Infopoints e le linee dei bus e della metropolitana.

Acquistare Roma Pass: dove e come?

Puoi acquistare Roma Pass:

online sul sito ufficiale: pagamento con carta di credito, Visa e Mastercard;

sul sito ufficiale: pagamento con carta di credito, Visa e Mastercard; telefonicamente con il Call Centre;

con il Call Centre; presso tutti i musei/siti di interesse del circuito;

di interesse del circuito; presso i Tourist Infopoint a Castel Sant’Angelo, Ciampino, Fiumicino, Fori Imperiali, Minghetti e Termini;

a Castel Sant’Angelo, Ciampino, Fiumicino, Fori Imperiali, Minghetti e Termini; Rivenditorie ATAC;

presso le biglietterie Trenitalia e FrecciaClub.

Quali sono i musei inclusi?

Sono oltre 45 i musei e siti di interesse che rientrano nel circuito. L’offerta è varia: archeologia, arte moderna, contemporanea e scienza. Tra questi rientrano ad esempio:

Colosseo, Foro Romano e Palatino;

Musei Capitolini;

Museo dell’Ara Pacis;

Castel Sant’Angelo;

Mercati di Traiano e Museo dei Fori Imperiali;

Terme di Caracalla e di Diocleziano;

Palazzo Venezia;

Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea;

Palazzo Barberini;

Palazzo Corsini;

Galleria Spada;

Museo di Roma;

Museo di Zoologia.

In questo parziale elenco manca uno dei musei più rinomati della capitale, Galleria Borghese in quanto il servizio è al momento sospeso. Visita il sito ufficiale per consultare la lista aggiornata.

Roma Pass: conviene?

Acquistare le card Roma Pass conviene quando si arriva in città per visitare più musei e ci si sposta principalmente a piedi. Basta pensare che con i soli biglietti per il Colosseo e il misterioso Castel Sant’Angelo, si raggiunge il prezzo della card di 48 ore. Oltre al risparmio economico si ha il vantaggio di saltare le file che nei siti maggiormente frequentati è una vera e propria salvezza!

Roma Pass: consigli utili

Segui questi consigli per sfruttare al massimo la tua card: