Quanto costa mangiare a Parigi

Il costo per mangiare a Parigi è il più alto d'Europa. Coloro che non vogliono accontentarsi di fast food e baguette, devono prepararsi a cifre cospicue, ma c'è modo di risparmiare

Una donna che mangia una baguette a Parigi

Parigi è una delle capitali europee più visitate al mondo, celebre per il suo fascino romantico e i suoi monumenti simbolo – come la Torre Eiffel – nonché per i suoi musei ricchi di opere d’arte note internazionalmente per il loro prestigio. Eppure, visitare la Ville Lumiére può costare un bel po’ al portafoglio del viaggiatore. Ma quanto costa mangiare in viaggio a Parigi? Vediamolo insieme.

Quanto si paga a Parigi per mangiare

Il costo per mangiare a Parigi è relativamente alto rispetto ad altre città europee. La cucina francese, dopotutto, è conosciuta per essere tra le più costose del mondo. Parigi e la Francia offrono ovviamente una gran quantità di ristoranti dove assaggiare i migliori piatti tipici, ma la maggior parte di essi non sono per tutte le tasche.

La colazione è sicuramente il pasto per il quale si può risparmiare di più. Il menù tipico è composto da caffè e croissant, quindi viene servito in qualsiasi bar o ristorante, anche in quelli più economici. Altrimenti si può scegliere di acquistare dei dolci nelle boulangerie: oltre ai cornetti ci sono pain au chocolat, crêpes, brioche, fondant au chocolat e tanti altri dessert capaci di far venire l’acquolina in bocca a chiunque.

Il costo per mangiare a Parigi per pranzo può essere abbastanza moderato, in quanto spesso si tratta di un pasto minore. Per le strade del centro è pieno di banchi in cui vengono preparate baguette per tutti i gusti e una è sufficiente a sfamare anche due persone. La soluzione migliore è acquistarla e prendere la metropolitana per recarsi in uno dei tanti parchi per mangiare in tranquillità. I turisti amano fermarsi a mangiare sull’erba dei Jardins de Tuilerie o sulle panchine di Champ de Mars. Chiaramente nella capitale francese non mancano i fast food più famosi del mondo e una persona può cavarsela con un menù da 6-7 euro. Tuttavia, perfino qui i prezzi sono più alti rispetto a quelli dell’Italia e delle altre città europee. Un altro suggerimento per il pranzo è quello di gustare il celebre croque monsieur, un toast gratinato e farcito con abbondante groviera, besciamella e prosciutto cotto.

Quanto costa cenare a Parigi

La cena è il pasto per il quale si ama scegliere i migliori ristoranti, quindi il costo per mangiare a Parigi di sera aumenta notevolmente. Dopotutto, come si può visitare la Francia senza assaggiare almeno una volta la sua sfiziosa cucina tipica? Una cena molto suggestiva si può fare a bordo di un traghetto che attraversa la Senna e il prezzo medio del biglietto – menù compreso – è di ben 50 euro in media. Tra i vari piatti vengono spesso offerti quelli di foie gras o la Bouillabaisse, famosa zuppa di pesce francese. Per godere invece di una bellissima vista su Parigi, si può cenare nei ristoranti della Tour Eiffel. Oltre ad un locale che serve hot dog e patatine, sui primi due piani ci sono ristoranti chic in cui si può spendere fino a 300 euro.

Tuttavia, una soluzione più economica per sedersi al ristorante durante il pranzo o la cena può essere quella di recarsi presso il Quartiere Latino: infatti, questo spumeggiante e vivace quartiere della movida di Parigi è ricco di proposte internazionali, come le locande greche (pronti a rompere i piatti come segno augurale all’ingresso?) oppure quelle italiane e arabe, dove mangiare costa decisamente meno rispetto ai ristoranti di cucina tipica francese.

I cibi tipici di Parigi da gustare a cena al ristorante sono comunque le escargot, le famose lumache, nonché la famosa fonduta di formaggi nota come raclette, da accompagnare a carni, pane e patate. Tra i vini imperdibili, invece, dovreste provare quelli Made in France: ad esempio, vi consigliamo quelli Alsaziani e della regione di Bordeaux.