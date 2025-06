Stress o relax? La prenotazione obbligatoria per le spiagge libere di Posillipo può scatenare reazioni ambigue: meno libertà immediata, ma più protezione per l'ambiente

Con l’arrivo dell’estate, il mare di Napoli torna protagonista e, come ormai da qualche anno, le spiagge libere di Posillipo riaprono ma sempre nel segno dell’organizzazione e della tutela ambientale.

L’accesso, infatti, è regolamentato da un sistema di prenotazione obbligatoria che coinvolge alcune delle cale più suggestive del capoluogo campano: il Parco Sommerso della Gaiola, la spiaggia delle Monache e la spiaggia Donn’Anna, con i suoi due storici ingressi.

Ecco quindi una guida completa e aggiornata per accedere alle principali spiagge libere di Posillipo, con tutte le informazioni su orari, capienze e modalità di prenotazione.

Perché a Posillipo anche le spiagge libere si prenotano

Posillipo, incastonato tra mare e colline a ovest di Napoli, è una delle zone più affascinanti della città: un susseguirsi di panorami mozzafiato, ville storiche e calette protette, dove il mare si fa più limpido e la vegetazione rigogliosa disegna scorci da cartolina. Ma tanta bellezza va tutelata, e per questo anche nel 2025 è necessario prenotare in anticipo per poterne godere, nel rispetto delle regole e della natura.

Il sistema di prenotazione adottato per le spiagge di Posillipo mira dunque a preservare un equilibrio delicato: da un lato il desiderio, legittimo, dei cittadini di accedere a tratti meravigliosi di costa pubblica, dall’altro la necessità di proteggere luoghi fragili e preziosi da sovraffollamento e degrado.

Spiaggia delle Monache, accesso dal Bagno Sirena

Affacciata su uno dei tratti più suggestivi della costa posillipina, la spiaggia delle Monache è tra le più ambite dell’estate partenopea. Quest’anno, la sua capienza massima è stata ampliata a 480 posti, offrendo così maggiori possibilità di accesso rispetto al passato.

È possibile effettuare 3 prenotazioni a settimana per giornate intere oppure fino a 7 prenotazioni per mezze giornate. Ogni prenotazione consente l’ingresso a un massimo di sei persone.

Le fasce orarie sono suddivise in:

Mattina : prenotabile fino alle ore 13:00 del giorno stesso;

: prenotabile fino alle ore 13:00 del giorno stesso; Pomeriggio: prenotabile dopo le 13:00, con accesso consentito solo a partire dalle ore 13:00.

È possibile cancellare la propria prenotazione entro le 12:00 per il turno mattutino ed entro le 16:00 per quello pomeridiano. L’ingresso avviene esclusivamente dal Bagno Sirena.

Spiaggia Donn’Anna, accesso tra Bagno Elena e Bagno Ideal

Un vero e proprio angolo di storia balneare di Napoli, la spiaggia Donn’Anna conserva tutto il fascino delle estati d’altri tempi. Qui la capienza è più contenuta: massimo 70 persone al giorno, con ingresso possibile sia dal Bagno Elena che dal Bagno Ideal.

Il sistema di prenotazione è identico a quello della spiaggia delle Monache:

Fino a tre prenotazioni a settimana per l’intera giornata;

per l’intera giornata; Fino a sette prenotazioni settimanali per mezze giornate;

per mezze giornate; Massimo sei persone per prenotazione.

Anche in questo caso, la mezza giornata mattutina si può prenotare entro le ore 13:00, mentre quella pomeridiana si attiva dopo tale orario, con accesso a partire dalle 13:00. Le cancellazioni seguono le stesse tempistiche della spiaggia delle Monache.

Parco Sommerso della Gaiola, natura protetta e regole

Più complessa, ma anche più affascinante, è la procedura d’ingresso al Parco Sommerso della Gaiola, area marina protetta che custodisce fondali archeologici e biodiversità uniche al mondo.

Qui il numero massimo di accessi è fissato a 200 persone per turno, suddiviso in due fasce:

Mattino : 9:00 – 13:00

: 9:00 – 13:00 Pomeriggio: 14:00 – 18:00

La prenotazione può essere effettuata solo da maggiorenni, e ogni richiesta consente l’accesso a un massimo di cinque persone, di cui almeno una adulta. È necessario inserire i dati anagrafici completi di tutti i partecipanti. Una volta prenotato, si riceve un biglietto digitale da scaricare e mostrare all’ingresso.

Ogni persona può prenotare massimo tre volte a settimana (da lunedì a domenica). Attenzione: chi non si presenta all’ingresso perde il diritto di accesso per 15 giorni. È, inoltre, obbligatorio lasciare immediatamente l’area alla fine di ciascun turno (ore 13:00 o ore 18:00).