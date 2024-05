Come affrontare un lungo viaggio in pullman

Fonte: iStock Viaggio in pullman, i consigli per affrontarlo al meglio

Un viaggio in pullman è la scelta giusta se si desidera raggiungere mete che non sarebbero comode con altri mezzi (come aerei e treni): ci permette di non dover toccare l’automobile e di arrivare a destinazione comodamente anche affrontando lunghe distanze.

Ma è riposante e comodo? La risposta è: dipende. Bisogna pensare con attenzione a cosa portarsi, ai capi migliori da indossare e a qualche soluzione furba per rendere anche il viaggio in pullman più lungo, bello e confortevole.

Tra l’altro bisogna sempre ricordarsi che non è importante solo la meta ma anche il percorso, quindi viverlo nel mondo migliore lo rende parte integrante della vacanza. I trucchi e i consigli da conoscere per non essere sopraffatti dalla noia e per affrontare al meglio anche il viaggio in pullman più lungo.

Viaggio in pullman: come pianificarlo al meglio

Per pianificare al meglio un viaggio in pullman bisogna innanzitutto capire quale sarà il percorso, quante saranno le fermate previste e se vale la pena viaggiare di notte per riposare e non perdere giorni di vacanza.

Durante le soste previste è bene approfittarne per usare i servizi e per muoversi un po’, stare a lungo seduti può essere fastidioso, quindi una breve passeggiata, anche se non si ha necessità di fare una sosta o non si ha voglia di scendere, va sempre fatta. È anche una buona occasione per respirare aria fresca e per fare qualche allungamento. Il corpo ringrazierà.

Se si decide di viaggiare di notte si guadagna del tempo, ma è necessario portarsi tutto ciò che può rendere il riposo più comodo ed efficace.

Le cose utili da portare per un lungo viaggio in pullman

Ci sono alcune cose che è necessario portare con sé per affrontare al meglio un lungo viaggio in pullman, soprattutto se si desidera riposare. Quindi sono imprescindibili un cuscino da viaggio, come quelli che avvolgono il collo, una mascherina per schermare la luce diurna o dei posti accanto al nostro, e tappi per le orecchie. Se si vuole dormire, infatti, quando si occupano spazi con molte persone questi oggetti possono essere utili per annullare i rumori e le fonti di luce e regalare la sensazione di essere soli in uno spazio buio, rendendo il riposo più efficace.

Cibo e bevande sono alcune delle altre cose che è utile portare in viaggio con sé. Questo ci permette di mangiare sano, magari proprio qualcosa di preparato a casa, di non dover attendere le soste pianificate e di restare sempre idratati. Anche questi sono aspetti da non sottovalutare.

Per quanto concerne l’abbigliamento, infine, la cosa più furba da fare è quella di indossare capi comodi come pantaloni della tuta, maglia e felpa. Vestirsi a strati aiuta a regolare le temperature del pullman con le nostre necessità, se si è freddolosi mettere nella borsa anche uno scialle o una copertina leggera. Portare con sé anche un cambio, sempre utile se ci si vuole dare una rinfrescata durante il percorso, soprattutto se particolarmente lungo.

Potrebbe essere utile avere anche delle ciabatte, per potersi togliere le scarpe mentre si è sul pullman e sentirsi più liberi e comodi.

Cosa serve per rendere un viaggio lungo meno noioso

Quando si viaggia in pullman, soprattutto se il percorso è molto lungo, si potrebbe correre il rischio di annoiarsi, anche se il paesaggio circostante è meraviglioso e cambia sotto il nostro sguardo.

È utile avere con sé alcune cose per intrattenerci come un bel libro, una rivista o un eReader, perfetti per chi ama leggere. Oppure inserire nella borsa un tablet su cui guardare film e serie tv (rigorosamente con le cuffiette per non disturbare i propri compagni di viaggio).

Se si appassionati di giochi si possono portare delle carte (anche se si è da soli). Se si viaggia in compagnia, invece, si possono scegliere giochi da tavolo in versione portatile per trascorrere qualche ora più divertente, carta e penna per ogni tipo di sfida. Da non dimenticare anche i cavi per ricaricare tutti i dispositivi (o power bank) ed eventuali medicine che potrebbero servire durante il percorso.