Fuga autunnale alle terme: benessere e relax da Nord a Sud d’Italia

Tutte le proprietà dell'acqua termale, da bere, respirare o per il bagno, tra benessere e relax: ecco dove andare in Italia

Fonte: Terme di Pré Saint Didier L'Italia vanta molte località termali ideali per il benessere e il relax

Ci sono poche cose al mondo che possono dare beneficio e godimento più della sensazione di stare ammollo in acqua calda quando fuori fa freddo (soprattutto dopo una settimana di lavoro). La fuga termale, specialmente in autunno, è un regalo che davvero tutti e tutte si dovrebbero concedere, senza rimandare troppo. Da Nord a Sud, l’Italia vanta un vasto patrimonio termale, con località rinomate che offrono la possibilità di immergersi in trattamenti unici e di godere di paesaggi suggestivi.

Terme di Merano, Alto Adige

Situate nel cuore dell’Alto Adige, le Terme di Merano, a circa 30 km da Bolzano, sono alimentate dall’acqua oligominerale della fonte San Vigilio, riconosciuta per le sue proprietà di cura di dolori muscolari e articolari. Inoltre, grazie al contenuto di radon, l’acqua termale delle Terme Merano produce effetti calmanti e sedativi sul sistema nervoso centrale e periferico.

La struttura, progettata in vetro con vista panoramica sulle Alpi, dispone di 25 piscine distribuite tra aree interne ed esterne, che variano dalla vasca sportiva a quella con acqua salina e alla vasca con acqua di sorgente, per chi cerca un nuoto rigenerante ma anche per chi preferisce rilassarsi. 15 piscine sono interne, illuminate naturalmente da una vetrata mozzafiato e sono aperte tutto l’anno; 11 esterne, alcune delle quali accessibili anche in inverno. In estate, i 52.000 mq del parco termale si rivelano un vero a proprio Paradiso di benessere, con le piscine circondate dalla natura e il Bio Nature Pool, il laghetto delle ninfee con passerella e il grande prato con Relax Lounge. Da non perdere, anche in inverno, Roof Whirlpool è una vasca idromassaggio all’aperto per un bagno rilassante con vista sulle montagne innevate.

Oltre alle piscine, l’area sauna offre esperienze come il bagno di vapore alle erbe, la Sauna al fieno biologico dell’Alto Adige e le saune finlandesi, con quel calore secco o delicato che contribuisce a migliorare la circolazione, a eliminare le tossine e a favorire il rilassamento profondo. I percorsi possono essere abbinati a trattamenti personalizzati, che utilizzano prodotti locali come il fieno e le mele.

Le piscine sono aperte dalle 9 alle 21; mentre l’area saune dalle 14 alle 21 in settimana e dalle 10 il sabato e i festivi. In inverno l’ingresso giornaliero piscine e sauna costa 39 euro nel fine settimana; 27 euro solo le terme e 19 euro per i bambini dai 4 ai 14 anni. Sono previsti pacchetti per le famiglie e offerte di piscina con brunch o aperitivo.

Fonte: Sito Terme di Merano

Le Terme di Comano, Trentino

Le Terme di Comano, tra Riva del Garda e Madonna di Campiglio, sono note fin dall’epoca romana per le proprietà curative delle acque. L’acqua sgorga a 27 gradi, un “farmaco” naturale privo di controindicazioni ed effetti collaterali. In ambito dermatologico, è ideale per il trattamento delle malattie infiammatorie croniche della pelle come psoriasi e dermatiti; se bevuta, è un valido alleato per tutto l’organismo grazie a un’azione diuretica e depurativa. Respirata sotto forma di vapore, è indicata per la cura e la prevenzione dei disturbi delle alte e basse vie aeree, anche croniche, come sinusiti, riniti allergiche e bronchiti.

Così per godere di questi benefici, nel cuore verde del Trentino, ai piedi delle Dolomiti di Brenta, il complesso è nato all’interno di un grande parco naturale di 14 ettari, e oltre alle terme include sentieri rigeneranti e percorsi sensoriali tra laghetti e aree verdi balsamiche, perfetto anche per i bambini. Oltre alle vasche termali, alle saune e aree relax, sono proposti percorsi termali giornalieri comprensivi di cure termali, trattamenti termali estetici, massaggi e nuove esperienze Natural Wellness come il percorso sensoriale, il breatwalking e il forest bathing.

I prezzi variano a seconda del trattamento e del pacchetto: l’ingresso di una intera giornata alla Thermal SPA con wellness lunch costa da 85 euro a persona; tutti i venerdì ingresso intera giornata alla Thermal SPA per 2 persone con wellness lunch ha un prezzo scontato di150 euro a coppia; il percorso antiossidante e antismog per le vie respiratorie costa 40 euro. Come arrivare? Da Trento, le terme sono raggiungibili in circa 40 minuti di auto.

Fonte: Grand Hotel Terme di Comano

Terme di Abano e Montegrotto, Veneto

Nel cuore delle Terme Euganee, le località di Abano e Montegrotto rappresentano uno dei centri termali più grandi d’Europa e tra le più belle del Veneto, con 100 stabilimenti termali per svariate terapie e cure naturali e 240 piscine interne ed esterne, dalle più piccole per un semplice bagno alle più esclusive, per una proposta di relax e benessere davvero varie e per tutti i gusti.

L’acqua utilizzata da tutti gli stabilimenti in realtà nasce sui Monti Lessini, nelle Prealpi Venete: le spaccature delle rocce calcaree di questi monti consentono all’acqua di scendere in profondità e di creare un fiume sotterraneo che scorre in direzione mare, scaldandosi e raccogliendo sali minerali. Dove questo corso di acqua calda incontra i colli di Padova, le acque riemergono rapidamente in superficie sgorgando da piccole faglie rocciose, a una temperatura di 87°, che viene raffreddata a temperature variabili tra i 32 e i 36° per essere utilizzata nelle piscine e nelle terapie. Le acque salsobromoiodiche, dalle riconosciute proprietà terapeutiche, sono utilizzate per trattamenti contro reumatismi, dolori muscolari e problemi respiratori, oltre che come fonte green con cui gli hotel si scaldano da decenni. Non solo acqua termale perché Abano e Montegrotto sono rinomati anche per i fanghi DOC certificati, ottenuti con acqua termale, argilla, humus e una microalga unica al mondo e brevettati a livello europeo.

Tutte le strutture della zona, facilmente raggiungibili da Padova, hanno un’area termale o Spa, alcune accreditate dal Servizio Sanitario Nazionale, altri come centri di benessere privati per il turismo. I prezzi ovviamente cambiano a seconda della struttura e dei servizi, ma la scelta è così tanto varia da accontentare tutti, famiglie con bambini incluse!

Terme di Salsomaggiore, Emilia Romagna

Le Terme di Salsomaggiore, situate in provincia di Parma e facilmente raggiungibili sia in auto che in treno, sono celebri per l’uso delle acque salsobromoiodiche, rinomate fin dall’epoca romana per le loro proprietà curative. Queste acque ad alta concentrazione salina sono particolarmente indicate per terapie che includono inalazioni, fangoterapia e balneoterapia, e danno beneficio a chi soffre di disturbi respiratori, dolori articolari e insufficienza venosa. Le Terme di Salsomaggiore e di Tabiano sono convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, con l’INPS e con l’INAIL ed è sufficiente prenotarsi con una impegnativa del medico curante.

Il vicino Centro Benessere Berzieri (oggi chiuso per ristrutturazione), in stile Liberty e decorato dall’artista Galileo Chini, è un gioiello architettonico e propone percorsi idroterapici, vasche aromaterapiche e aree per trattamenti individuali e di coppia, ideali per chi cerca un’esperienza immersiva e rigenerante. Ci sono poi diversi hotel con area Spa e benessere a disposizione degli ospiti e degli esterni. Ad esempio il Grand Hotel Salsomaggiore offre una postazione circolare con acqua termale, vasca con acqua salata e vasca idromassaggio con acqua dolce, percorso Kneipp, bagno turco, sauna finlandese 90°, Bio sauna, docce emozionali, cascata di ghiaccio, bucket shower (doccia a secchio), stanza del sale dell’Himalaya, area relax e tisaneria. (45 euro per 2 ore, 75 euro il giornaliero).

Fonte: iStock

Ròseo Euroterme Wellness Resort, Emilia Romagna

Al Ròseo Euroterme Wellness Resort, struttura termale-alberghiera accreditata in Prima Super, immersa nel verde del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, a Bagno di Romagna, le proprietà terapeutiche delle acque termali aiutano a difendersi dai comuni raffreddori e bronchiti così come dall’inquinamento atmosferico.

Un team di specialisti e qualificati operatori termali propone trattamenti e servizi mirati, dalla fangoterapia alla fisiokinesi, ma già solo con il bagno nelle piscine saranno visibili gli effetti benefici di queste acque termali che sgorgano naturalmente a 45° alla sorgente, dall’azione lenitiva e ristrutturante per la pelle. Per una totale rigenerazione di anima e corpo, il percorso nella SPA propone la doccia calda agli aromi tropicali, la sauna finlandese e la refrigerazione nel pozzo ghiacciato, oltre a bagno turco, percorso Kneipp e la stanza del sale per i momenti di relax. Mentre il Centro Benessere offre un’ampia gamma di trattamenti beauty e massaggi con oli ed essenze naturali, acqua e fanghi termali. In base alle esigenze e obiettivi personali è possibile studiare e programmare percorsi ad hoc.

L‘ingresso alle piscine è aperto anche ai bambini e ha un costo a seconda della durata (c’è la possibilità anche dell’ingresso serale): 22 euro un’ora nel fine settimana, 59 euro per 4 ore. Sono proposti poi pacchetti con percorsi e trattamenti.

Fonte: Ròseo Euroterme Wellness Resort

Terme di Montecatini, Toscana

Le Terme di Montecatini, nel cuore della Toscana, rappresentano una delle mete termali più storiche e apprezzate d’Italia. Le proprietà delle loro acque, che sgorgano naturalmente da sorgenti profonde fino a 80 metri, sono note per i benefici depurativi e digestivi, ideali per chi cerca sollievo da problemi gastrointestinali o per chi desidera migliorare il funzionamento del fegato. Montecatini, nelle sue eleganti architetture senza tempo, propone percorsi terapeutici mirati alla rigenerazione dell’organismo, con trattamenti che si basano proprio sull’assunzione delle acque termali.

Il Parco Termale, esteso su una vasta area verde, ospita edifici di grande pregio artistico, come lo stabilimento Tettuccio e il Salone Regina. Qui si trovano diverse fontane monumentali, punti di prelievo dell’acqua termale e spazi per rilassanti passeggiate nei giardini curati in ogni minimo dettaglio, perché il benessere comincia anche dalla vista del bello.

Oltre ai classici trattamenti termali, come bagni e fanghi, le Terme di Montecatini propongono un’ampia gamma di servizi per il relax e la salute, alcuni convenzionati e con medici professionisti a disposizione. Tra i trattamenti più popolari figurano la balneoterapia, che combina l’azione delle acque con tecniche di massaggio subacqueo, e le inalazioni, efficaci per il trattamento di disturbi respiratori. Non mancano però le cure estetiche e i percorsi benessere, pensati per chi desidera unire i benefici delle acque termali a momenti di relax e rigenerazione psicofisica​.

Montecatini è comodamente raggiungibile in treno o in auto, trovandosi a circa 50 km da Firenze.

Fonte: iStock

Terme di Fiuggi, Lazio

Le Terme di Fiuggi, a 90 km da Roma, sono famose per le proprietà curative dell’acqua, che nasce dai Monti Ernici e attraversa strati di rocce vulcaniche, conferendole qualità depurative. Quest’acqua, già nota nel Medioevo e utilizzata da personaggi storici come Michelangelo e Papa Bonifacio VIII, ha effetti benefici principalmente per l’apparato urinario, favorendo l’eliminazione di calcoli e tossine. La sua composizione minerale è ideale per trattamenti di purificazione del corpo e per il benessere generale.

Il complesso termale si suddivide in due stabilimenti principali: la Fonte Bonifacio VIII e la Fonte Anticolana. La Fonte Bonifacio VIII, costruita in stile Liberty agli inizi del XX secolo e ristrutturata negli anni ’60, è dedicata alle cure vere e proprie, praticate solitamente la mattina a digiuno per massimizzare i benefici. Questo stabilimento ospita un vasto spazio immerso nel verde, con fontanelle da cui accedere all’acqua direttamente.

La Fonte Anticolana, inaugurata negli anni ’20 e chiamata anche “Fonte Nuova”, è aperta dalla primavera all’autunno e offre un contesto rilassante, con ampi giardini e spazi per il tempo libero, tra cui campi sportivi e aree giochi. Qui si trovano anche il centro inalazioni e il centro di fisioterapia, dove sono disponibili vari trattamenti come massoterapia, linfodrenaggio e shiatsu.

Sono diversi nei dintorni gli hotel che hanno a disposizione centro benessere e spa a cui accedere anche solo in giornata.

Le terme di Viterbo, Lazio

Viterbo, conosciuta come la “Città dei Papi,” è famosa anche per le sue terme, che rappresentano un’importante attrazione per i turisti in cerca di benessere. Le Terme dei Papi, situate a pochi chilometri dal centro città, offrono piscine termali immerse nella natura, con acque sulfuree a una temperatura che raggiunge i 58°C. Queste acque sono rinomate per le loro proprietà terapeutiche, particolarmente efficaci per problemi respiratori e dermatologici. Oltre alle piscine, ci sono le bellissime grotte naturali di calore e vapore e diversi altri trattamenti per la cura e il benessere del corpo.

Sono diverse però le terme di Viterbo, anche libere. Il Parco del Bullicame, citato da Dante nella Divina Commedia, è una delle aree termali più celebri del viterbese, famosa per le sue sorgenti storiche. Oggi il parco è recintato e custodito, garantendo la tutela del cratere termale, dal quale sgorgano acqua e fango. L’accesso è libero durante gli orari di apertura, ma la vasca del cratere è visibile solo attraverso una protezione in plexiglass. Vicino al cratere si trovano due vasche riscaldate a 55 °C.

Le Piscine Carletti, situate a due chilometri dal centro di Viterbo, offrono una grande piscina con acqua termale a 58 °C, adatta per nuotare. Inoltre, è possibile utilizzare fango bianco per trattamenti naturali. Dopo un bagno, i visitatori possono gustare piatti tipici locali, come l’Acquacotta e la Panzanella, che arricchiscono ulteriormente l’esperienza termale.

Terme di Caramanico, Abruzzo

Le Terme di Caramanico in Abruzzo, situate tra le valli dell’Orta e dell’Orfento all’interno del Parco Nazionale della Majella, sono un’importante destinazione per chi cerca benessere e relax in un contesto naturale unico, anche se poco conosciute. Fondate ufficialmente nel 1901, queste terme vantano una lunga tradizione risalente al 1500, quando furono notate per le proprietà terapeutiche delle acque solforose della sorgente “della Zolfanina”. Oggi, le terme offrono diversi trattamenti grazie a tre sorgenti principali, “La Salute”, “Gisella” e “Pisciarello”, che contengono minerali benefici, tra cui zolfo e bicarbonato. Questi minerali sono noti per migliorare le problematiche respiratorie, dermatologiche, muscolari e digestive, oltre a offrire un effetto diuretico e antinfiammatorio. L’offerta delle Terme di Caramanico spazia cure inalatorie, cure fangoterapiche e cure idropiniche, con trattamenti personalizzati per adulti e bambini.

Caramanico, inserito nei Borghi più belli d’Italia, è facilmente raggiungibile in auto da Pescara, distante circa un’ora, o da L’Aquila, a poco più di un’ora e mezza.

Terme di Ischia, Campania

Le terme di Ischia sono una delle principali attrazioni dell’isola, rinomate per le loro proprietà curative e il benessere che offrono ai visitatori. Ischia vanta numerosi parchi termali, che combinano piscine di acqua termale a diverse temperature, saune, aree relax e trattamenti benessere. Tra i più noti ci sono i Giardini Poseidon e il Parco Termale Negombo.

I Giardini Poseidon, situati nella splendida Baia di Citara, sono il più grande parco termale dell’isola, con oltre venti piscine, alcune delle quali utilizzano acqua di mare. Qui i visitatori possono godere di una vasta gamma di servizi, tra cui aree per il benessere, una spiaggia privata e vari punti di ristoro. Il parco è particolarmente apprezzato per la pulizia e la bellezza dei suoi giardini​.

Il Parco Termale Negombo, invece, si trova nella Baia di San Montano e offre un’atmosfera più intima, con numerose aree ombreggiate e una varietà di trattamenti termali. Questo parco è famoso per le sue cascate, le grotte vulcaniche e un’ampia gamma di piscine termali, ideali per il relax e il benessere​. Ci sono anche terme storiche come le Terme di Cavascura, che sfruttano grotte naturali per creare un’esperienza unica, con acque calde e fanghi terapeutici​. Per chi ama le terme libere, la Baia di Sorgeto è un autentico parco termale naturale, dove l’acqua calda, che raggiunge circa i 37°C, si mescola con l’acqua fredda e salata del mare. Questa suggestiva caletta, incastonata tra pareti rocciose, è accessibile gratuitamente durante tutto l’anno e offre un’esperienza magica, soprattutto al tramonto.

Fonte: iStock

QC Terme di Pré Saint Didier, Valle d’Aosta

In Valle d’Aosta, le QC Terme di Pré Saint Didier, inaugurate nel 2005, sono situate in un elegante palazzo ottocentesco, che offre una vista mozzafiato sulla catena del Monte Bianco. Questo centro benessere è un luogo ideale per vivere momenti magici, unendo l’esperienza delle acque termali con la bellezza della montagna. I visitatori possono immergersi nelle vasche sensoriali all’aperto, godendo dell’abbraccio della neve in inverno e del verde della natura in estate.

Con una superficie interna di 3.178 mq e una esterna di 700 mq, il centro offre oltre 40 pratiche benessere. Tra le esperienze da non perdere ci sono le cascate tonificanti, idromassaggi, stanze del sale, e percorsi Kneipp. La Sauna Chalet è una sauna panoramica con arredi d’antan che evocano l’antica tradizione sciistica delle piste del Monte Bianco.

In aggiunta ai trattamenti benessere, gli ospiti possono gustare un Wellness Lunch ricco di delizie gastronomiche e partecipare a un aperitivo serale in accappatoio. Per un ulteriore momento di relax, il nuovo Salon de Sapins invita a vivere l’atmosfera dei boschi della Val Veny su una rete sospesa, rendendo il soggiorno ancora più divertente e rigenerante.

Le terme si trovano a 10 km da Courmayeur, facilmente raggiungibili in auto, e sono aperte tutto l’anno e tutti i giorni dalle 9 alle 22 (fino alle 23 il venerdì e sabato). Il costo dell’ingresso giornaliero senza limiti è di 60 euro. Per chi desidera un’esperienza più breve, il percorso dalle 12.30 alle 15 ha un prezzo di 42 euro; mentre dalle 17 costa 48 euro. Infine, il relax serale sotto le stelle, a partire dalle 19.30, è disponibile per 42 euro. Ovviamente sono disponibili diversi pacchetti con aperitivo e pranzo o con trattamenti specifici e massaggi.

Fonte: Terme di Pré Saint Didier

Per una fuga wild, le terme libere della Toscana

Quando si parla di terme libere in Toscana, le Cascate del Mulino a Saturnia sono sicuramente le più celebri. Situate in provincia di Grosseto, queste cascate naturali sono alimentate dal torrente Gorello, la cui acqua termale di origine vulcanica scorre a una temperatura costante di 37,5°C. La presenza di plancton termale conferisce all’acqua proprietà benefiche per la pelle e per il sistema digestivo e circolatorio. Gli abitanti e i visitatori possono immergersi in vasche naturali di diverse dimensioni e temperature, creando un’esperienza di benessere unica.

Non lontano da Saturnia, si trovano i Bagni di Petriolo, che offrono un’alternativa meno affollata. Queste terme, caratterizzate da acque saline che sgorgano a 43°C, permettono di creare vasche personalizzate mescolando l’acqua calda delle sorgenti con quella fredda del fiume Farma. Infine, le terme di San Filippo, tra la Val d’Orcia e il Monte Amiata, offrono un’esperienza immersa nella natura, con cascate e vasche termali circondate da un paesaggio incantevole e calcareo.