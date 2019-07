Cosa fare in crociera quando piove

editato in: da

Quando pensate a una crociera, soprattutto in location incredibili come i Caraibi oppure navigando in altre suggestive mete esotiche, sicuramente la prima immagine che vi viene in mente è quella di una sdraio al sole mentre sorseggiate un fresco cocktail a bordo piscina.

Oppure vi immaginate mentre scendete dagli acquascivoli tra spruzzi e risate. O, ancora, mentre sognate ad occhi aperti dinanzi a un tramonto mozzafiato sul mare. Tuttavia, potrebbero capitare giornate di pioggia in cui ritrovarsi a dover ripensare le attività da svolgere in crociera.

Niente paura. Durante una crociera sono davvero molte le possibilità per trascorrere in maniera divertente anche le ore piovose.

Partecipare alle numerose attività organizzate

Il primo consiglio è quello di consultare il programma giornaliero delle attività previste dallo staff. Infatti, le navi da crociera sono delle vere e proprie “città galleggianti” dove è impossibile annoiarsi grazie alle numerose iniziative che vengono organizzate.

Qualche esempio? Corsi di cucina, lezioni di ballo, bingo, bowling, lettura in biblioteca, giochi da tavolo e partite a carte. Su alcune navi, inoltre, è presente la pista di pattinaggio al chiuso dove scatenarsi senza preoccuparsi del meteo.

Nuotare sotto la pioggia

Dopo aver consultato il personale per motivi di sicurezza, durante una giornata di pioggia senza temporale, potreste ancora usufruire delle piscine e delle vasche idromassaggio all’aperto senza imbattervi nella folla delle giornate soleggiate.

Spettacoli teatrali e cinema

Una giornata di pioggia può essere poi la giusta occasione per godersi un pomeriggio a teatro ad ammirare uno degli spettacoli in cartellone oppure al cinema per i film in prima visione.

Relax e coccole con i trattamenti di benessere

Mentre fuori piove, potete approfittarne per dedicarvi al vostro relax e benessere nella Spa.

Le navi da crociera offrono, infatti, lussuosi trattamenti di coccole e rilassamento con massaggi e oli profumati, agopuntura, vasche idromassaggio, bagno turco, sauna, docce a pioggia tropicale, piscina coperta.

Lasciarsi sorprendere dalle esperienze culinarie

Divertimento, spettacoli, benessere. E il cibo?

Quando dovete rimanere al chiuso su una nave da crociera, questa apparente forzatura può trasformarsi in una vera esperienza gourmet. Sulle navi è sorprendente l’offerta di locali in grado di soddisfare tutte le esigenze in fatto di cibo: bar, take-away, ristoranti a la carte, buffet self service.

E non ci sono regole su quando e quanto mangiare. Approfittate della pioggia!