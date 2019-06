Canouan, l’isola dei Caraibi amata dal principe Harry e sconosciuta ai più

editato in: da

I Caraibi sono una meta straordinaria e unica al mondo, gettonata da tutti gli amanti dei viaggi, delle spiagge di sabbia bianchissima e finissima e di un mare davvero cristallino.

Una meta che affascina tutti, vip e non, e che si presenta come un vero e proprio paradiso terrestre, con i suoi luoghi di rara bellezza, dove dimenticare tutti i problemi e lasciarsi andare al relax. Tra le pittoresche isole dell’arcipelago caraibico c’è n’è una davvero esclusiva e chic, amata da personalità quali il principe Harry, Donald Trump e Bill Gates, ma sconosciuta ai più.

Stiamo parlando di Canouan, piccola isola dell’arcipelago delle Grenadine, che conta 1200 abitanti ed è un’autentica meta paradisiaca, dove sognare ad occhi aperti tra lusso ed esclusività.

Canouan è il luogo perfetto in cui circondarsi di meraviglia ammirando il mare cristallino dei Caraibi e passeggiando tra magnifiche ville e residenze lussuosissime. Tra verdi colline e spiagge incantevoli, si può godere della dolce vita in resort di lusso, dove l’impeccabile attenzione ai dettagli è fiore all’occhiello. Basti pensare che, un tempo, bere un Martini cocktail arrivava a costare ben 300 dollari!

I resort dell’isola offrono ville e suite di grande pregio, sono autentici “rifugi di lusso”, dove trascorrere momenti indimenticabili e sentirsi protagonisti di una favola, lasciando che lo sguardo vaghi su splendidi panorami.

Non mancano ristorantini chic, dove assaporare il meglio della cucina caraibica e servizi butler dedicati, che assicurano agli ospiti comfort personalizzati. Grande attenzione anche per le famiglie con i bambini, grazie a parchi divertimento che fanno sì che i più piccoli trascorrano una vacanza da ricordare.

Inoltre, è possibile partecipare a escursioni per conoscere da vicino le meraviglie di Canouan, mettersi alla prova sui campi da tennis o da golf e, ovviamente, staccare la spina dalle incombenze e preoccupazioni della vita di tutti i giorni. L’isola è facilmente raggiungibile: basta prendere un volo dalle Barbados e, in circa quarantacinque minuti si atterra in questo luogo, dove ad accogliere sono le spiagge di sabbia finissima e la vegetazione rigogliosa.