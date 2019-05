La crociera fluviale più lunga del mondo che attraversa 5 continenti

Nel 2018 è stata organizzata: 295 giorni dal Danubio al Rio delle Amazzoni e poi ancora in Europa, proposti da Mundy Cruising. Deve davvero essere stato un viaggio incredibile, dieci mesi attraverso 34 Paesi e 5 diversi continenti, tra il Taj Mahal e il Machu Picchu , lo snorkeling alle Galapagos e il safari in Africa. Ma quali erano le tappe, in caso si avesse il tempo (e la possibilità) di replicarla da sé?