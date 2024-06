Cosa vedere nei dintorni di Chisinau: gite e posti incredibili da non perdere

Per lavoro è Content writer, per diletto viaggia. Appassionata di turismo enogastronomico, fotografa tutto per inscatolare i ricordi e poi li racconta online.

Organizzare un viaggio in Moldavia è sempre un’ottima idea. Erroneamente, molti credono che non ci sia molto da vedere o da visitare: nulla di più sbagliato. Zaino in spalla, la meta è Chisinau, la Capitale della Moldavia, e i suoi dintorni. Se nella Capitale le cose da vedere sono davvero moltissime, come il Parco della Cattedrale della Natività, la Chiesa San Dumitru o l’Arco di Trionfo, anche nei suoi pressi puoi organizzare molteplici gite, da Balti a Rudi, fino a Tiraspol. Ogni zona ha tanto da offrirti, una cultura tutta da scoprire. Te la raccontiamo.

Balti

Dopo Chisinau e Tiraspol, Balti è la terza città più popolata della Moldavia, oltre a esserne un centro industriale e culturale. Sovente definita come la Capitale del Nord, si trova a 135 km da Chisinau ed è sulle rive del fiume Răut. La storia di questa zona è inevitabilmente legata al passato contadino, con un terra piuttosto fertile e per la presenza della cosiddetta “terra nera”. Tra i luoghi di interesse da non perdere a Balti citiamo Vasile Alecsandri Square, St. Nicolae Cathedral, il Central Market, l’Indeendence Square e il tour delle distillerie. Imperdibile il museo etnografico Sangerei, e la cantina Crama Mirceşti, tanto suggestiva da essere nota come la “Piccola Toscana della Moldavia”.

Balti è una cittadina tranquilla da visitare, in cui c’è un importante incrocio di lingue e culture, come quella romena, ebraica e russa. Non meno interessante è la vita notturna, che ruota proprio nel centro della cittadina, vicino alla piazza centrale Vasile Alecsandri, tra le più grandi d’Europa. Qui trovi agevolmente caffè e ristoranti, anche internazionali, dove fermarti per un ristoro tra un’attrazione e l’altra.

Rudi

Nei dintorni di Chisinau ti consigliamo un’escursione e Rudi, che si trova nel distretto di Soroca. Questa zona è perfetta da visitare se sei un’appassionata di trekking, soprattutto intorno all’attrazione principale, che è il Monastero di Rudi. Attorno a quest’ultimo, ci sono delle passeggiate che portano a un meleto e che ti danno l’opportunità di attraversare una meravigliosa foresta lungo il fiume Nistru. La costruzione si fa risalire al 1777, e nel 1828 fu trasformato in un Monastero. Abbandonato e andato in rovina nel 1846, è stato ricostruito in seguito e nel 1939 è stata consacrata una seconda chiesa. Nuovamente chiuso nel 1948, nel 1992 è stato ufficialmente riaperto ed è visitabile dai turisti.

Il villaggio di Rudi è considerato uno dei più suggestivi da visitare in Moldavia, ad appena 200 km da Chisinau. Il villaggio è formato da antichissime fortificazioni, e nei dintorni, come anticipato, ci sono molti sentieri da percorrere, tra valli, rocce, caverne e una cascata. Oltre al Monastero di Rudi, c’è la Valle dei Lupi, ma è una zona piuttosto difficile da percorrere, con diversi pendii rigidi. Nei suoi dintorni passa persino l’Arco Geodetico di Struve, sito che è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco.

Tiraspol

Sono tante le cose da fare in Moldavia oltre a una visita alla Capitale Chisinau: Tiraspol, per esempio, che è capoluogo della Transnistria, unità territoriale autonoma. In passato, è stata la Capitale della Repubblica Socialista Sovietica Autonoma Moldava. Si trova proprio sulla riva del fiume Dnestr, al confine con l’Ucraina. Dal 2012, le procedure per entrare in questo territorio, quindi per poter visitare la Transnistria, sono state semplificate. Centro finanziario di enorme importanza, qui puoi arricchire il tuo itinerario con tantissime attrazioni.

Prima di tutto, l’ingresso della città è il Tiraspol City Gates: una struttura a forma di tempio. Tutt’oggi è visitabile il Monumento di Lenin di Tiraspol, tra i pochi rimasti al mondo. Diversi, invece, i memoriali presenti a Tiraspol, come il Complesso Memoriale alla Gloria. Per un’esperienza magica e immersiva, l’occasione di poter fare un giro in battello sul fiume Dnestr è imperdibile. Da non perdere, invece, la Fortezza di Tiraspol. Segnaliamo, infine, la presenza di una miniatura della città all’interno della piazza Suvorov. Per gli amanti delle distillerie, il punto di riferimento è la distilleria Kvint, che però è chiusa alla domenica. Questa striscia di terra, che “non esiste” (non è riconosciuto dall’ONU né dalla comunità internazionale), in realtà esiste eccome: visitarla è un’esperienza in ogni senso.

Villaggio di Butuceni

Il villaggio azzurro della Moldavia? Butuceni, un borgo incredibile sotto ogni aspetto, che dista appena un’ora e mezza di auto da Chisinau. Si trova esattamente nel distretto di Rîbnița. Il suo colore caratteristico è l’azzurro, ed è vicino a Orhei Vechi, un sito archeologico famoso in tutto il mondo dove sono stati rinvenuti molteplici reperti risalenti al Paleolitico. Questo posto è stato ristrutturato, e molte delle antiche case contadine oggi sono degli alberghi o B&B dove ti puoi fermare per una notte. Non manca persino un eco-resort, per tutti gli amanti della sostenibilità che hanno a cuore il futuro del pianeta e supportano il turismo sostenibile.

Cricova

Tra le città della Moldavia da vedere, infine, non possiamo che citare Cricova, perfetta per una gita in giornata da Chisinau. Per cosa è nota? Se ti piace il vino, e soprattutto fare i tour di degustazione, questo luogo è un paradiso in terra, che tra l’altro dista appena 11 km dalla Capitale. In realtà, è conosciuta anche con il nome di Città del Vino Sotterranea, ed è uno dei luoghi più stupefacenti da vedere in questo Paese, ben 200 km di gallerie, a una profondità di 90 metri. Di fatto, è la cantina più grande al mondo: a Milestii Mici, a circa 30 km da Chisinau, si trovano circa 2 milioni di bottiglie. Un numero spropositato che ogni anno attira tantissimi appassionati del vino da ogni parte del mondo (e come potrebbe essere altrimenti?).

Oltre alla degustazione delle migliori etichette, tra cui lo spumante prodotto con metodo champenoise, ti consigliamo di assaggiare le specialità moldave. I nostri consigli di viaggio finiscono qui, con questo territorio magnifico: per andare in Moldavia non occorre il visto, soprattutto se il tuo soggiorno dura meno di 90 giorni. Per il resto, come abbiamo visto, questo territorio ha tanto da offrire, tra villaggi e monasteri, e degustazioni di vini, distillerie e molto altro: non ti rimane che prenotare l’alloggio e il mezzo di trasporto e partire.