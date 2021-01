Auschwitz-Birkenau vista da un drone. Il video che commuove il web

editato in: da

Video tratto da: Invidiosrl

Il video realizzato dalla BBC è stato girato da un drone che è volato sui campi di concentramento di Auschwitz. Luoghi sacri della memoria che hanno segnato una brutta pagina nella storia dell’umanità.

In questo luogo è avvenuto uno dei più grandi massacri che l’essere umano abbia mai conosciuto.

Il vasto complesso di campi di concentramento e di lavoro formarono un sistema concentrazionario situato nelle vicinanze di Oświęcim (in tedesco Auschwitz), una città della Polonia meridionale. Oltre al campo originario, denominato Auschwitz I, durante il periodo dell’Olocausto nacquero altri campi che formavano il complesso, tra cui il famoso campo di sterminio di Birkenau (Auschwitz II), situato a Birkenau.

Il campo di concentramento di Auschwitz venne liberato il 27 gennaio del 1945: è in questa data che ricorre la Giornata della Memoria, che viene celebrata ogni anno per commemorare le vittime dell’Olocausto.

Il campo di concentramento è costantemente visitato da turisti provenienti da ogni parte del mondo. È una tappa imperdibile per chi visita Cracovia o Katowice (anche meglio perché è più vicina), in Polonia.

Cracovia è una bellissima città, che vale assolutamente la pena vedere anche solo per un weekend. Il centro storico, Stare Miasto, è Patrimonio Unesco. Se la Cracovia contemporanea è una città dinamica e in continuo divenire, la città vecchia sembra essere rimasta sospesa nel tempo.

Katowice, che dista un’ottantina di chilometri dalla Capitale polacca, è una delle città più giovani d’Europa ed è un grande esempio di arte moderna e Art Nouveau, con tanti edifici concentrati nel centro storico.

Chi ha tempo può fare un tour delle tre località: Cracovia, Auschwitz e Katowice. In ogni caso, se siete in zona dedicate mezza giornata alla visita del campo di concentramento più noto, vi cambierà la vita. Tra l’altro, ci sono anche tantissimi voli low cost che collegano l’Italia alla Polonia.

La storia non si può cancellare ed è giusto mostrare questo video al mondo e alle nuove generazioni affinché ciò non si avveri mai più.