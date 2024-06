Ecco come sarà il tunnel sottomarino più lungo del mondo

Dovrebbe diventare operativo tra pochi anni, riducendo nettamente i tempi di viaggio tra due grandi Paesi dell’Europa del Nord: stiamo parlando del tunnel Fehmarnbelt, una delle infrastrutture più ambiziose mai realizzate nel nostro continente. Al suo interno, a ben 40 metri di profondità lungo lo stretto del Fehmarn Belt, scorreranno sia l’autostrada che la ferrovia. Ciò farà di esso il tunnel sottomarino combinato più lungo al mondo. Ecco cosa sappiamo su questo progetto.

Cos’è il tunnel Fehmarnbelt

Progettato nel 2008 per unire la Germania e la Danimarca, il tunnel Fehmarnbelt diventerà un importante collegamento tra l’Europa continentale e la Scandinavia, offrendo a turisti e lavoratori una nuova opportunità di muoversi tra questi territori con molta più rapidità. L’obiettivo è di collegare l’isola danese di Lolland con l’isola tedesca di Fehmarn (dalla quale è possibile raggiungere la terraferma attraverso un ponte). Il tunnel sottomarino attraverserà dunque lo stretto di Fehmarn Belt, sul mar Baltico.

Sarà lungo ben 18 km: in assoluto non si tratta certo di un record (basti pensare alla Manica, che misura ben 50 km), ma sarà comunque il più lungo al mondo tra quelli che combinano sia il servizio stradale che quello ferroviario. Per coloro che viaggiano spesso tra le due isole, il nuovo collegamento permetterà di risparmiare molto tempo: attualmente il traghetto impiega 45 minuti, mentre in auto ne serviranno solo 10 e in treno addirittura 7. Per non parlare poi dei tempi di percorrenza tra le più grandi città dei due Paesi: per muoversi tra Copenhagen e Amburgo servono circa quattro ore e mezza in treno (più veloce è il collegamento aereo, che però ha lunghi tempi d’attesa e costi più alti), ma in futuro si impiegheranno appena due ore e mezza.

I lavori in corso e la prima inaugurazione

Inutile dire che si tratta di un progetto estremamente ambizioso, per il quale è stato fornito un budget di oltre 7 miliardi di euro. I lavori hanno avuto inizio nel 2020, dopo oltre 10 anni di pianificazione: a parte qualche intoppo dovuto alle proteste di ambientalisti e compagnie di navigazione in Germania, tutto sembra procedere alla grande. L’anno scorso, sul versante danese è stata completata la costruzione della fabbrica che si occuperà di realizzare le sezioni di cemento che verranno poste sotto il livello del mare. Il 17 giugno, solo qualche giorno fa, è stato inaugurato il primo tratto del tunnel da parte del re Federico X di Danimarca.

I lavori sono davvero impegnativi, dal momento che prevedono lo scavo dell’enorme trincea sottomarina che ospiterà il tunnel e la realizzazione di numerose sezioni in cemento armato che lo comporranno. Queste ultime (dovrebbero essere ben 89) sono lunghe 217 metri, larghe 42 metri e alte 9 metri, dal peso di circa 73mila tonnellate: una volta completate, verranno posizionate appena sotto il fondale marino, ad una profondità di circa 40 metri (nel punto più profondo). Anche quest’impresa sarà a dir poco titanica, dal momento che impegnerà chiatte e gru di ogni dimensione, richiedendo ben 3 anni di lavoro.

Secondo i piani, questa incredibile opera ingegneristica dovrebbe essere realizzata entro la fine del 2029. “Il tunnel Fehmarnbelt creerà un corridoio strategico tra la Scandinavia e l’Europa centrale. Come parte dei lavori, saranno create nuove aree naturali e scogliere di pietra sui lati danese e tedesco. La natura ha bisogno di spazio, e di conseguenza ci sarà più spazio per la natura. Ma il vantaggio più grande sarà il beneficio per l’ambiente. Un collegamento più veloce renderà i treni una vera sfida per il traffico aereo” – ha affermato Michael Svane della Confederazione dell’industria danese, entrando nel merito anche del lato sostenibile del tunnel.