In crociera nel Mediterraneo, verso le meraviglie di Petra

Di crociere, il mondo è pieno. Le possibilità sono infinite, i luoghi sfiorati non si contano. Ma, quando quelle stesse crociere incontrano la storia, avviene qualcosa di davvero magico.

È ciò che si vive a bordo della Boudicca, elegante nave della compagnia Fred. Olsen Cruise Line, che prende il nome dalla regina della tribù degli Iceni e che ha linee lussuose e raffinate. Pensata per offrire un’esperienza di crociera intima, e una full immersion tra il relax e la cultura, la Boudicca è in grado di ospitare fino a 880 ospiti. Ha tre ristoranti (il Four Seasons, il Tintagel e il the Heligan Room), tre piscine riscaldate, un teatro e uno staff pronto a soddisfare ogni esigenza. Ma, soprattutto, ha un tragitto che – nel mondo delle crociere – è tra i più belli al mondo.

Il 10 gennaio 2019, la nave partirà dal porto di Colombo (in Sri Lanka) e condurrà i viaggiatori alla scoperta dell’Antica Arabia, dell’India e del Mediterraneo. Per 34 notti, fino al 13 febbraio 2019, regalerà straordinarie esperienze tra lo Sri Lanka, l’India, l’Emirati Arabi Uniti, l’Oman, la Giordania, l’Egitto, Malta e la Spagna. Per poi concludere il suo viaggio a Dover, nel Regno Unito.

Tra i luoghi toccati dalla Boudicca, troviamo Aqaba. Città portuale della Giordania, situata sul Mar Rosso, Aqaba è nota per essere la porta d’accesso a Petra, un luogo unico al mondo. Ed è, quella proposta dalla Fred. Olsen Cruise Line, una delle poche crociere che raggiungono questa meraviglia fatta di roccia e di storia, nominata Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO nel lontano 1985 e – dal 2007 – annoverata tra le sette meraviglie del mondo moderno.

È un sito archeologico straordinario, Petra. Interamente scavata nella roccia oltre 2000 anni fa, le sue tombe e le sue rovine sono state scoperte nel 1812 da un esploratore svizzero. Vederla è un’esperienza da una volta nella vita, e inserirla come tappa di una crociera – tra altri imperdibili luoghi – è un’esperienza ancora più magica. Riservata agli adulti, la crociera a bordo della Boudicca è tutto un susseguirsi di città storiche: Kochi, Mumbai, Porbandar in India; Dubai; Khasab, Muscat e Salalah in Oman; Safaga in Egitto, dove si naviga anche lungo il Canale di Suez e ci si ferma ad Alessandria; e poi Valletta, Palma di Maiorca, Cadice.

I prezzi della crociera, prenotabile sul sito, partono da 2.299 sterline (circa 2.600 euro) a persona.