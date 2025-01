La Menara Tower: dove ammirare Kuala Lumpur dall’alto

Alta, maestosa, perfetta per ammirare Kuala Lumpur dall'alto e luogo gourmet: la Menara Tower è un vero proprio luogo imperdibile in Malesia.

Fonte: iStock Lo skyline di Kuala Lumpur con la Menara Tower

Non è una novità che Kuala Lumpur ami farsi guardare dall’alto: tutti conoscono le celebri Petronas Tower che hanno fatto lungamente parlare di loro per essere tra i grattacieli più alti del mondo. Queste costruzioni non è la sola a permettere una visione spettacolare della capitale della Malesia: c’è anche la Menara Kuala Lumpur Tower, conosciuta anche come KL Tower o semplicemente “The Menara“. La sua altezza offre un panorama sorprendente e visitarla costituisce un vero e proprio must di un viaggio a Kuala Lumpur.

Storia e Architettura della Menara Kuala Lumpur Tower

La Menara Tower è una classica torre che possiamo trovare in molte città del mondo e che viene utilizzata, come sua funzione primaria, per le trasmissioni radiotelevisive. La N Seoul Tower o la Fernsehturm di Berlino sono altri due esempi.

La costruzione della Menara Kuala Lumpur Tower è stata completata nel 1995: l’intento che sta alla base della progettazione della torre è rappresentare il viaggio umano verso la perfezione nella vita. L’architettura della torre riflette l’eredità islamica della Malesia, con decorazioni calligrafiche arabe, piastrelle dipinte e motivi floreali e astratti islamici. Nella hall di ingresso della torre, il soffitto presenta dei “muqarnas“, ovvero delle piccole nicchie di vetro che brillano come stelle.

La torre dispone di 5 piani principali accessibili al pubblico e di 4 ascensori ad alta velocità che collegano rapidamente la base con i livelli superiori.

All’ingresso c’è un apposito desk per avere informazione e ci sono le biglietterie per acquistare l’ingresso ai piani superiori e ai punti di osservazione, nonché i negozi di souvenir e le caffetterie dove poter mangiare o bere qualcosa.

La Menara Tower è provvista di un piano dedicato totalmente all’osservazione, che si trova a 276 metri, oltra a un ristorante girevole che occupa un intero piano, offrendo una vista panoramica su Kuala Lumpur.

Fonte: iStock

Come raggiungere la Menara Tower a Kuala Lumpur

Situata all’interno della Riserva forestale Bukit Nanas, la torre si erge su una collina, offrendo una vista elevata sulla città. La si può raggiungere in molti modi diversi. Tanti viaggiatori scelgono il taxi: veloce, comodo e non troppo costoso in Malesia. In alternativa, si può utilizzare uno dei mezzi più caratteristici del trasporto pubblico di Kuala Lumpur: la monorotaia conosciuta come Monorail. La Menara Kuala Lumpur Tower si raggiunge scendendo alla stazione Dang Wangi LRT o alla fermata Bukit Nanas. Da lì basterà una breve passeggiata per avvicinarsi al punto in cui si può prendere la navetta per raggiungere la base della collina fino all’ingresso della torre.

Questa costruzione spettacolare è aperta tutti i giorni dalle 9:00 alle 22:00.

Quanto costano i biglietti e dove comprarli

I biglietti per la Menara Kuala Lumpur Tower possono essere acquistati direttamente alla biglietteria oppure online, sui siti ufficiali. È sempre consigliabile acquistare i biglietti in anticipo, onde evitare code o tempi di attesa lunghi. Per scegliere la giornata per la tua visita, tieni presente delle festività islamiche: mei giorno festivi, c’è sempre molta gente.

Le opzioni di accesso sono molteplici, a seconda dell’esperienza che vuoi fare sulla Menara Tower. A livello di costo, i biglietti si aggirano in un range che va dai 10€ ai 40€. Esiste, per esempio, un biglietto che combina la visita alla Menara Tower con quella alle Petronas.

Cosa fare all’interno della Menara Kuala Lumpur Tower

Cosa fare una volta dentro la Menara Tower di Kuala Lumpur? La maggior parte dei visitatori, sale direttamente all’Observation Deck, dal quale si può dominare con lo sguardo tutta la capitale malese. Dalle vetrate, infatti, si può ammirare la vastità di Kuala Lumpur e tutta la sua bellezza che mescola moderno e qualcosa di più tradizionale.

Oltre all’Observation Deck, la torre offre degli altri luoghi da cui osservare la città. Uno di essi è lo Sky Box, una vera e propria scatola di vetro, con tanto di pavimento trasparente, dalla quale sentirsi come in volo su Kuala Lumpur. Sarai così temerario da provarla?

Chi, invece, ama sentire il vento sul proprio volto non resterà deluso: lo Sky Deck, infatti, è una terrazza esterna, situata a circa 300 metri d’altezza. L’apertura di questa terrazza è soggetta, spesso, alle condizioni meteo. Chiedi in biglietteria prima di acquistare il tuo ingresso.

Le cose da fare nella Menara Tower di Kuala Lumpur non finiscono qui: occorre essere un po’ sportivi e un po’ temerari per affrontare l’attività denominata come Tower Walk 100: si tratta di una vera e propria passeggiata, effettuata in tutta sicurezza con imbragature, caschi e accompagnatore, su uno dei bordi esterni della torre. Solo per chi non soffre di vertigini, ovviamente.

Fonte: iStock

Mangiare nella Menara Kuala Lumpur Tower

Molte torri cittadine hanno il proprio ristorante e la Menara Kuala Lumpur Tower non fa eccezione. L’Aras Restaurant è il più alto ristorante girevole di tutta la Malesia e si trova al livello TH02 della torre. Questo piano è totalmente dedicato alla gastronomia. La denominazione del piano è stata scelta appositamente per distaccarsi dalla tipica successione dei piani, proprio per agevolare chi vuole risalire la torre per gustare qualcosa di buono, osservando Kuala Lumpur dall’alto.

L’Aras è il più celebre e raffinato dei luoghi dove mangiare nella KL Tower. Questo ristorante offre un’esperienza culinaria a buffet che spazia tra piatti tradizionali malesi e specialità internazionali. Il menu include prelibatezze locali come ulam-ulam, kerabu e ikan bakar, oltre a sushi e sashimi giapponesi, dim sum e noodles cinesi. Non manca una selezione di specialità alla griglia. Questo ristorante è certificato Halal e segue le regole richieste per ottenere questo riconoscimento. Pertanto, non serve carne di maiale e alcolici.

Allo stesso piano dell’Aras Restaurant c’è anche lo Sky Cafe, dove trovare piatti più semplici, a un prezzo più economico. Scendendo a piano terra, inoltre, troverai anche una pizzeria e un ristorante che offre autentica cucina indiana.

Curiosità sulla Menara Kuala Lumpur Tower

La Menara Tower di Kuala Lumpur non si visita solo per ammirare lo splendido panorama sulla capitale malese o per mangiare qualcosa di prelibato. Al suo interno c’è un piccolo spazio che viene utilizzato dalle autorità religiose locali come osservatorio per determinare con esattezza le fasi lunari dell’anno in corso. Nella religione islamica, seguita dalla maggioranza della popolazione in Malesia, i diversi periodi e le festività dell’anno si determinano in base alla luna e il punto di osservazione ufficiale è la Menara Kuala Lumpur Tower.

Oltre a questo, la torre è molto gettonata come location per scattare le foto in giorni speciali come quello del proprio matrimonio o compleanni importanti. Oltre a questo, viene spesso utilizzata dalle autorità locali anche per ospitare eventi culturali di diversa natura.