Dove la sabbia è bianca e sottile e dove il mare limpido conquista con le sue sfumature verdi e turchesi: questa è Porto Tramatzu, nel sud della Sardegna

La scrittura, il viaggio e la fotografia sono le sue grandi passioni e quando parte non dimentica mai di portare un libro con sé.

iStock La spiaggia di Porto Tramatzu

La Sardegna, si sa, conquista chiunque con le sue spiagge bellissime e quella di Porto Tramatzu non fa eccezione. Situata nel comune di Teulada, rappresenta un angolo di paradiso incastonato lungo la costa sud-occidentale dell’isola e caratterizzato da una sabbia bianca e sottile dov’è un piacere rilassarsi e trascorrere semplicemente le giornate al sole.

Seppur dotata di tutti i servizi e comfort necessari e facilmente raggiungibile in auto, resta abbastanza appartata e non viene completamente presa d’assalto, offrendo scenari da cartolina in ogni stagione. Inoltre, la vicinanza con altre spiagge di Teulada e con punti panoramici di rara bellezza la rende una tappa imperdibile per chi esplora il sud della Sardegna.

Le caratteristiche della spiaggia di Porto Tramatzu

La spiaggia di Porto Tramatzu vanta una sabbia bianca e fine ed è lunga circa 200 metri, incorniciata da dune basse e dalla tipica macchia mediterranea. Il fondale degrada dolcemente, quindi l’accesso è semplice e sicuro anche per i bambini o per i nuotatori meno esperti. Resistere al fascino del suo mare è praticamente impossibile perché l’acqua, limpida e trasparente, mostra sfumature che variano dall’azzurro al verde smeraldo, in un gioco di colori che vi farà abbandonare subito ombrellone e asciugamano appena arrivati per tuffarvi!

Di fronte alla spiaggia noterete un isolotto: è Isola Rossa, facilmente riconoscibile per il caratteristico colore delle sue rocce. Questo piccolo scoglio, raggiungibile in barca o canoa, è un punto perfetto per lo snorkeling grazie alla ricchezza di flora e fauna marina.

Sulla spiaggia è presente sia un’area libera che uno stabilimento balneare attrezzato dove poter affittare lettini e ombrelloni per la giornata, dove fare una doccia fresca post nuotata o dove bere qualcosa al bar e godersi appieno la giornata.

Dove si trova e come arrivarci

Porto Tramatzu si trova nel sud-ovest della Sardegna, nel territorio di Teulada, in provincia di Cagliari. Situata lungo la Strada Statale 95 Sulcitana, a circa 5 chilometri dal centro abitato, può essere raggiunta facilmente in auto dal capoluogo sardo seguendo la SS195 in direzione Pula–Teulada. Percorrendo questa strada, dal finestrino potrete ammirare scorci spettacolari lungo la costa: se trovate delle aree sosta, fermatevi per scattare qualche foto!

Se arrivate sull’isola in aereo, l’aeroporto di riferimento è Cagliari-Elmas, collegato alla zona con auto a noleggio o bus di linea che raggiungono Teulada, da cui è possibile proseguire in taxi o con mezzi privati fino alla spiaggia.

Una volta arrivati alla spiaggia, potete lasciare la vostra auto nel parcheggio a pagamento, situato proprio all’entrata: questo permette un accesso comodo anche per chi vuole utilizzare le classiche attrezzature da mare come sdraio, lettini e ombrelloni. Infine, se volete scoprire anche le spiagge nelle vicinanze, consigliamo Porto Pirastu, Porto Zafferano, raggiungibile solo via mare, e la famosa Tuerredda, considerata la spiaggia simbolo di questa zona.