Porto Katsiki: la spiaggia da sogno della Grecia

Porto Katsiki a Lefkada è una spiaggia iconica del Mar Ionio, famosa per sabbia bianca, acque turchesi e scogliere che creano un paesaggio spettacolare

Foto di Sara Boccolini

Sara Boccolini

Travel Blogger

Laureata in Scienze del Turismo, ama da sempre viaggiare. Travel Blogger dal 2012 e Content Creator, alterna zaino in spalla a bagaglio a mano.

Pubblicato: 21 Agosto 2025 12:00

iStock
Famosa spiaggia di Porto Katsiki

Porto Katsiki è famosa per le sue acque cristalline, la scogliera bianca e la sabbia fine. Situata sull’isola di Lefkada, nel Mar Ionio, questa destinazione attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

La sua bellezza naturale, unita a panorami mozzafiato, la rende un luogo perfetto per chi cerca relax e un’esperienza immersa nella natura incontaminata.

