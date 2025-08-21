Porto Katsiki è famosa per le sue acque cristalline, la scogliera bianca e la sabbia fine. Situata sull’isola di Lefkada , nel Mar Ionio , questa destinazione attira ogni anno migliaia di turisti da tutto il mondo.

Dove si trova Porto Katsiki e come andare

Porto Katsiki - una delle più belle spiagge della Grecia e del Mediterraneo - si trova sulla costa sud-occidentale di Lefkada. La spiaggia è circondata da un'alta scogliera calcarea che si tuffa direttamente nel mare, creando un panorama unico.

Per arrivare a Porto Katsiki, la maggior parte dei visitatori sceglie l’auto, percorrendo strade panoramiche che attraversano l'entroterra montuoso e piccoli villaggi caratteristici. Da Lefkada città il viaggio dura circa un'ora e sulla vetta della scogliera è presente un'ampia area parcheggio a pagamento.

Da qui per raggiungere la spiaggia bisogna percorrere una scalinata di circa 100 gradini. È disponibile anche un servizio di autobus locale durante l’alta stagione, mentre chi preferisce un approccio più avventuroso può arrivare via mare con escursioni in barca o taxi boat da varie località dell’isola.

Caratteristiche di Porto Katsiki

Porto Katsiki, il cui nome significa "Porto delle Capre" - in passato solo le capre riuscivano ad arrivare fino a qui - è famosa per la sua sabbia bianca mista a ciottoli - consigliate le scarpette da scoglio - e per le acque incredibilmente trasparenti che sfumano in varie tonalità di azzurro e verde.

Il fondale scende velocemente quindi per chi viaggia con i bambini è importante fare molta attenzione. La spiaggia, che si estende per circa 500 metri, è circondata da un'imponente falesia calcarea, che crea un contrasto magnifico con il mare, rendendo il luogo perfetto anche per chi ama la fotografia paesaggistica.

Oltre alla bellezza paesaggistica, Porto Katsiki offre servizi per i turisti, come un chiosco sulla cima della scogliera, lettini e ombrelloni a noleggio nella parte centrale - le zone laterali restano libere per chi preferisce invece vivere la spiaggia in autonomia.

La zona è ideale anche per chi ama praticare windsurf grazie ai venti che soffiano da ovest - nel pomeriggio l'acqua tende infatti a diventare più mossa. Nei mesi estivi, la spiaggia può essere affollata quindi è consigliato raggiungerla la mattina presto o nel tardo pomeriggio.

Consigli per una giornata in spiaggia

Per vivere al meglio Porto Katsiki, è consigliabile arrivare al mattino presto, quando il mare è più calmo e la luce ideale per fotografie suggestive.

Inoltre è bene sapere che la spiaggia nel tardo pomeriggio si trova in ombra a causa della scogliera che la domina.

Per chi desidera esplorare i dintorni, le scogliere offrono punti panoramici perfetti per ammirare il mare dall’alto e godere di viste spettacolari sull’isola.

Chi ama fare attività, può dedicarsi al windsurf o a rilassanti nuotate, approfittando delle acque cristalline per scoprire piccoli angoli nascosti della costa.

Infine, un buon consiglio è portare uno spuntino leggero soprattutto se si vuole vivere Porto Katsiki in completa libertà o, in alternativa, fermarsi in uno dei bar locali per assaggiare le famose specialità greche, godendosi una giornata di relax completo tra mare, natura e tramonti indimenticabili.